Horóscopo de hoy, lunes 20 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 20 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos signos del zodíaco recibirán dinero inesperado por el próximo eclipse solar: cuáles son

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy la atención va a los vínculos y a cómo manejás las diferencias Aries. No hace falta contestar al toque, pensar un poco antes puede cambiar todo. En lo económico, mejor no apurarse con gastos impulsivos.

(21 de abril al 21 de mayo)

La rutina pide orden desde temprano Tauro. Si alguien cambia de idea o aparece un imprevisto, conviene adaptarse en vez de pelearse con el plan. En cuanto al dinero, organizar pagos y pendientes te da más tranquilidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Marte te da rapidez y energía para reuniones y decisiones. Ojo con hablar más rápido de lo que pensás Géminis, las palabras justas pesan más. En finanzas, revisar acuerdos evita sorpresas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El Sol y Mercurio en tu signo chocan con la Luna y podés sentir que tenés que cuidar a todos. También vale decir lo que necesitás Cáncer. En lo económico, no cargues con gastos ajenos.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Arrancás la semana con ganas de moverte y encontrarte con gente Leo. Escuchar es clave para liderar: una charla pendiente se resuelve mejor sin prejuicios. En plata, compartir ideas puede abrir oportunidades.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El día pide ordenar prioridades sin exigirte de más. Elegir por dónde empezar vale más que querer estar en todo. En lo financiero, separar lo urgente de lo secundario te da aire.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La Luna en tu signo intensifica todo Libra. Puede costar equilibrar lo que querés con lo que esperan de vos, pero hay chances de acuerdos. En economía, negociar puede ser la clave.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tus emociones todavía necesitan tiempo para acomodarse Escorpio. Antes de sacar conclusiones, hacete una pregunta simple: la respuesta suele ser más fácil de lo que parece. En cuanto al bolsillo, no te enrosques, lo simple funciona.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los proyectos compartidos y amistades le ponen otro tono al lunes. Un intercambio de ideas destraba problemas Sagitario. En lo económico, asociarte puede rendir más que ir solo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El trabajo ocupa gran parte del día, pero no tenés que cargar con todo. Delegar o pedir ayuda es inteligente. En finanzas, repartir responsabilidades también alivia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La energía favorece charlas abiertas y planes que miran lejos Acuario. Hay entusiasmo para aprender, viajar o proyectar. En plata, pensar a futuro te ayuda a organizar mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El día te invita a mirar emociones con objetividad. Cuando corazón y cabeza se hablan, las decisiones son más claras. En lo económico, combinar intuición con cálculo te da mejores resultados.