Ritual para Mercurio retrógrado en Cáncer 2026: cómo aprovechar esta energía para sanar emociones y reconectar con tu historia Un sencillo rito puede ayudarte a aprovechar este impulso para cerrar ciclos, comprender el pasado y fortalecer tu mundo emocional. Por Agregar C5N en









Ritual para Mercurio retrógrado: ¿Cómo aprovechar esta energía para sanar emociones y reconectar con tu historia?.

Mercurio retrógrado en Cáncer se extenderá del 29 de junio al 23 de julio de 2026.

Es un período ideal para revisar emociones, vínculos familiares y recuerdos del pasado.

Favorece los reencuentros con personas importantes y la recuperación de proyectos inconclusos.

Un ritual sencillo puede ayudar a liberar cargas emocionales y encontrar claridad. Ritual para Mercurio retrógrado en Cáncer 2026: el temido transito comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 23 de julio. Este movimiento invita a revisar emociones, recuerdos, vínculos familiares y conversaciones pendientes. ¿Cómo aprovechar esta energía para sanar emociones y reconectar con tu historia?.

La esfera mercurial es la de la comunicación, los pensamientos, la curiosidad y aquello que capta nuestra atención. Cuando entra en fase retrógrada, genera un efecto visual desde la Tierra que da la sensación de que retrocede en el cielo. Astrológicamente, este período suele asociarse con revisiones, reencuentros, aprendizajes y la necesidad de observar con más profundidad situaciones que quedaron inconclusas.

En 2026, este tránsito ocurrirá en Cáncer, un signo vinculado con la familia, el hogar, las raíces, la memoria y la seguridad emocional. Por eso, muchas personas pueden sentir una mayor sensibilidad, nostalgia o necesidad de volver sobre experiencias del pasado.

Ritual para Mercurio retrógrado en Cáncer 2026 Este ritual busca ayudarte a ordenar emociones, liberar cargas del pasado y abrir espacio para nuevas comprensiones.

Elementos