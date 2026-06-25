25 de junio de 2026 Inicio
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La astrología lo anticipa: Mercurio retrógrado en Cáncer pondrá a prueba las relaciones y decisiones de algunos signos

Más que una etapa negativa, el transito puede convertirse en una oportunidad para reflexionar, comprender experiencias pasadas y fortalecer vínculos que necesitan una nueva mirada. Para muchos, será un momento clave para detenerse, escuchar y reevaluar el camino antes de avanzar.

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Del 29 de junio al 26 de julio Mercurio retrógrado en Cáncer pondrá a prueba las relaciones y decisiones de algunos signos.

Del 29 de junio al 26 de julio Mercurio retrógrado en Cáncer pondrá a prueba las relaciones y decisiones de algunos signos.

  • Mercurio retrógrado volverá a captar la atención de millones de personas.
  • La energía del período estará vinculada con emociones, recuerdos y asuntos pendientes.
  • Algunas situaciones del pasado podrían reaparecer para ser revisadas.
  • Los especialistas recomiendan actuar con cautela antes de tomar decisiones importantes.
  • La comunicación requerirá mayor atención para evitar malentendidos.

La astrología lo anticipa: del 29 de junio al 26 de julio Mercurio retrógrado en Cáncer pondrá a prueba las relaciones y decisiones de algunos signos y volverá a ser protagonista del calendario astrológico. En esta oportunidad, su recorrido por el perfil astral del cangrejo promete movilizar emociones, recuerdos y asuntos familiares.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
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Este fenómeno, que suele estar asociado con malentendidos, demoras y revisiones, tendrá una influencia especial sobre la forma en que las personas se comunican y toman decisiones importantes. Según los especialistas, el tránsito invita a reflexionar antes de actuar, revisar acuerdos y prestar atención a conversaciones pendientes que podrían reaparecer durante estas semanas.

Mercurio es el planeta vinculado con la comunicación, el pensamiento, los viajes y los intercambios cotidianos. Cuando entra en fase retrógrada, desde la perspectiva terrestre parece desplazarse hacia atrás, un fenómeno se interpreta como un período de revisión y replanteos. Al producirse en el signo regido por la Luna, los sentimientos, la memoria y el hogar, la energía se orienta hacia cuestiones afectivas que habían quedado sin resolver. Viejos vínculos, intercambios pendientes o situaciones del pasado podrían volver a cobrar protagonismo. Durante este ciclo, se recomienda evitar decisiones impulsivas en temas sentimentales. La sensibilidad estará más presente de lo habitual y cualquier malentendido podría adquirir una dimensión mayor.

Los signos que sentirán con más fuerza este tránsito

Aunque todos los signos experimentarán de alguna manera la influencia de Mercurio retrógrado, algunos podrían percibir sus efectos con mayor intensidad.

Cáncer

Será uno de los protagonistas del fenómeno. Los nacidos bajo este signo podrían atravesar semanas de introspección, revisión de objetivos y replanteos vinculados con su vida personal.

Aries

Las cuestiones familiares y domésticas ocuparán un lugar central. La recomendación será actuar con paciencia y evitar discusiones innecesarias.

Libra

Podrían surgir cambios o demoras en proyectos importantes. Será conveniente analizar cada paso antes de asumir compromisos definitivos.

Capricornio

Las relaciones personales estarán bajo revisión. La astrología aconseja escuchar más y responder menos impulsivamente para evitar conflictos.

Más que una etapa negativa, Mercurio retrógrado puede convertirse en una oportunidad para reflexionar, comprender experiencias pasadas y fortalecer vínculos que necesitan una nueva mirada. Para muchos signos, será un momento clave para detenerse, escuchar y reevaluar el camino antes de avanzar.

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