Horóscopo de hoy, viernes 24 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 24 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La astrología lo anticipa: Mercurio retrógrado en Cáncer pondrá a prueba las relaciones y decisiones de algunos signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Cuidado con sus facturas. En estos momentos está feliz con su actividad profesional. Dolores en las extremidades.

(21 de abril al 21 de mayo)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Practique alguna actividad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No adelante acontecimientos, deje que el amor repose. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. La mejor terapia para los nervios es hacer ejercicio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Si quiere obtener beneficios, debe arriesgar su dinero. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. Mime sus ojos, están muy sensibles.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Arregle las desavenencias sentimentales. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.