Caída de la actividad: la recaudación, a la baja por séptimo mes consecutivo

Los ingresos tributarios del Estado mantienen su tendencia descendente al calor de los cierres de empresas y el enfriamiento de la economía: en febrero, disminuyeron un 9,9% interanual en términos reales.

El Estado recauda cada vez menos dinero con los impuestos y ya van siete meses consecutivos a la baja . Pero no se trata de alivio fiscal ni de la quita impositiva prometida por el presidente Javier Milei: mientras se profundiza la caída de la actividad económica como consecuencia del cierre de empresas, la recaudación tributaria nacional cayó 9,9% en febrero en términos reales respecto al mismo mes del año anterior.

El ranking de las 10 yerbas más vendidas en 2025: la histórica marca que perdió el liderazgo

La cifre surge de un informe de la Fundación Encuentro , con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que añade que, en el acumulado del primer bimestre del año, la contracción alcanza el -8,8% real .

En términos constantes, la recaudación de febrero fue de $16.231.830 millones, por debajo de febrero de 2025 ($18.007.800) y también inferior a los registros de 2023 y 2024.

El informe señala que todos los tributos, con excepción del Impuesto a los Combustibles, presentaron caídas . La merma estuvo vinculada a medidas de reducción de impuestos y a la baja en el nivel de actividad económica.

Desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026 se observan caídas consecutivas en los recursos tributarios , en línea con la evolución de los principales tributos asociados al nivel de actividad.

Composición de la recaudación

En febrero de 2026, la recaudación se concentró principalmente en tres tributos, que explican el 81% del total:

IVA: 5.405.501 millones (33%)

Seguridad Social: 4.284.520 millones (26%)

Impuesto a las Ganancias: 3.432.249 millones (21%)

Caída de la recaudación: variaciones por tributo

La contracción interanual estuvo explicada principalmente por la caída en el IVA y en los tributos vinculados al comercio exterior. Entre las principales variaciones interanuales reales se destacan:

Impuesto PAIS: -101,0%

Derechos de Exportación: -39,7%

Derechos de Importación y otros: -26,8%

IVA: -14,6%

Combustibles: +18,6%

La pérdida de recursos por Derechos de Exportación estuvo asociada a la eliminación y reducción de la carga tributaria, especialmente para soja, trigo y maíz. En el caso de las importaciones, la caída se vinculó a mayores compras registradas en febrero de 2025.