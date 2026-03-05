Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.
@F1
El calendario oficial de la Fórmula 1 2026 comenzará el domingo 8 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia, un clásico del inicio del campeonato. La carrera tendrá lugar a la 1 de la mañana de Argentina, con un total de 58 vueltas pautadas.
Sin embargo, las actividades oficiales comenzarán unos días antes y se podrán seguir a través de distintas plataformas y las redes sociales oficiales de F1 y las escuderías. Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Australia, la grilla de eventos se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo de Argentina con la práctica libre 1.
Los entrenamientos previos a la carrera continuarán durante la madrugada y la noche del viernes. Mientras que la clasificación podrá verse el sábado 7, comenzando a las 2 de la madrugada (hora argentina).
Esta temporada marca el principio de una nueva era tecnológica en la categoría reina con cambios reglamentarios en los motores y la aerodinámica, prometiendo un espectáculo renovado en cada una de las 24 paradas que componen el campeonato mundial.
Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026
Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través deFox Sports.
Por otra parte, la plataforma Disney+ Premium ofrece la señal de ESPN en vivo con todas las competencias del año, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs. Aunque para los más aficionados, el servicio oficial F1 TV sigue siendo la opción más completa ya que permite ver las carreras en 4K, acceder a las cámaras onboard de todos los pilotos, telemetría en tiempo real y escuchar las radios de los equipos sin ediciones.
Calendario completo de la temporada 2026 de la Fórmula 1
GP de Australia: 6-8 de marzo
El circuito de Albert Park vuelve a ser el epicentro de la apertura del mundial, recuperando su lugar tradicional como la primera carrera del año.
GP de China: 13-15 de marzo
La acción se traslada rápidamente a Shanghái para la segunda fecha, apenas una semana después del debut.
GP de Japón: 27-29 de marzo
Suzuka recibe a los pilotos en su fecha primaveral, manteniendo el orden regionalizado para reducir la huella de carbono.
GP de Baréin: 10-12 de abril
La primera carrera nocturna del año tendrá lugar en el desierto de Sakhir.
GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril
El vertiginoso circuito callejero de Yeda completa la gira por Medio Oriente antes de saltar a América.
GP de Miami: 1-3 de mayo
El Autódromo Internacional de Miami abre la temporada en Estados Unidos con todo el brillo de Florida.
GP de Canadá: 22-24 de mayo
El clásico circuito Gilles Villeneuve en Montreal marca el regreso a trazados más tradicionales.
GP de Mónaco: 5-7 de junio
Las calles del Principado mantienen su mística en una de las citas más glamorosas del deporte motor.
GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
España abre el tramo europeo en Montmeló, en una de las pistas que mejor conocen los equipos.
GP de Austria: 26-28 de junio
La casa de Red Bull, el Spielberg, recibe a la marea naranja en un circuito corto y de alta velocidad.
GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
Silverstone, la cuna del automovilismo, promete tribunas repletas para la undécima cita del año.
GP de Bélgica: 17-19 de julio
El mítico Spa-Francorchamps pondrá a prueba a los nuevos motores de 2026 en sus largas pendientes.
GP de Hungría: 22-24 de julio
El Hungaroring marca la última competencia antes del receso de verano en Europa.
GP de los Países Bajos: 21-23 de agosto
Zandvoort reinicia el calendario tras las vacaciones con su característico ambiente festivo.
GP de Italia: 4-6 de septiembre
El "Templo de la Velocidad" en Monza espera por el apoyo masivo de los tifosi de Ferrari.
GP de España - Madrid: 11-13 de septiembre
Histórico debut del nuevo circuito urbano de Madrid, que se suma al calendario este año.
GP de Azerbaiyán: 24-26 de septiembre
Bakú y sus muros traicioneros vuelven a escena para la decimoséptima fecha.
GP de Singapur: 9-11 de octubre
Marina Bay exigirá el máximo físico a los pilotos en la carrera más húmeda y calurosa del calendario.
GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
El Circuito de las Américas en Austin, Texas, inicia la recta final del campeonato.
GP de la Ciudad de México: 30 de octubre-1 de noviembre
La altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez será el próximo desafío tras el paso por EE.UU.
GP de Brasil: 6-8 de noviembre
Interlagos, en Brasil, es la cita más cercana para el público sudamericano y el lugar donde Franco Colapinto se sentirá local.
GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
La ciudad del pecado se ilumina para una carrera nocturna en el Circuito del Strip de Las Vegas.
GP de Qatar: 27-29 de noviembre
El circuito de Lusail servirá como anteúltima prueba antes del cierre definitivo.
GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre
Como es costumbre, el espectacular Circuito Yas Marina bajará el telón de la temporada 2026.