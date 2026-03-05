5 de marzo de 2026 Inicio
Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Millones de argentinos podrán volver a disfrutar de ver correr a Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Conocé las fechas de todas las carreras del año.

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

El calendario oficial de la Fórmula 1 2026 comenzará el domingo 8 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia, un clásico del inicio del campeonato. La carrera tendrá lugar a la 1 de la mañana de Argentina, con un total de 58 vueltas pautadas.

Va a ser mi primera vez en un fin de semana de F1 y será una emoción única ver a mis ídolos, reconoció Colnaghi.
Colapinto, Varrone y Colnaghi en la Fórmula 1, F2 y F3: cómo ver las carreras en vivo

Sin embargo, las actividades oficiales comenzarán unos días antes y se podrán seguir a través de distintas plataformas y las redes sociales oficiales de F1 y las escuderías. Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Australia, la grilla de eventos se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo de Argentina con la práctica libre 1.

Los entrenamientos previos a la carrera continuarán durante la madrugada y la noche del viernes. Mientras que la clasificación podrá verse el sábado 7, comenzando a las 2 de la madrugada (hora argentina).

colapinto bortoleto

Esta temporada marca el principio de una nueva era tecnológica en la categoría reina con cambios reglamentarios en los motores y la aerodinámica, prometiendo un espectáculo renovado en cada una de las 24 paradas que componen el campeonato mundial.

Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026

Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través de Fox Sports.

Por otra parte, la plataforma Disney+ Premium ofrece la señal de ESPN en vivo con todas las competencias del año, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs. Aunque para los más aficionados, el servicio oficial F1 TV sigue siendo la opción más completa ya que permite ver las carreras en 4K, acceder a las cámaras onboard de todos los pilotos, telemetría en tiempo real y escuchar las radios de los equipos sin ediciones.

Calendario completo de la temporada 2026 de la Fórmula 1

GP de Australia: 6-8 de marzo

El circuito de Albert Park vuelve a ser el epicentro de la apertura del mundial, recuperando su lugar tradicional como la primera carrera del año.

Circuito GP Australia

GP de China: 13-15 de marzo

La acción se traslada rápidamente a Shanghái para la segunda fecha, apenas una semana después del debut.

Circuito Internacional de Shanghái

GP de Japón: 27-29 de marzo

Suzuka recibe a los pilotos en su fecha primaveral, manteniendo el orden regionalizado para reducir la huella de carbono.

Circuito de Suzuka

GP de Baréin: 10-12 de abril

La primera carrera nocturna del año tendrá lugar en el desierto de Sakhir.

Circuito de Sakhir - Bahrain

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril

El vertiginoso circuito callejero de Yeda completa la gira por Medio Oriente antes de saltar a América.

GP ARABIA SAUDITA

GP de Miami: 1-3 de mayo

El Autódromo Internacional de Miami abre la temporada en Estados Unidos con todo el brillo de Florida.

Circuito Miami

GP de Canadá: 22-24 de mayo

El clásico circuito Gilles Villeneuve en Montreal marca el regreso a trazados más tradicionales.

GP CANADÁ

GP de Mónaco: 5-7 de junio

Las calles del Principado mantienen su mística en una de las citas más glamorosas del deporte motor.

GP MONACO

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio

España abre el tramo europeo en Montmeló, en una de las pistas que mejor conocen los equipos.

GP BARCELONA

GP de Austria: 26-28 de junio

La casa de Red Bull, el Spielberg, recibe a la marea naranja en un circuito corto y de alta velocidad.

GP AUSTRIA

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio

Silverstone, la cuna del automovilismo, promete tribunas repletas para la undécima cita del año.

GP GRAN BRETAÑA

GP de Bélgica: 17-19 de julio

El mítico Spa-Francorchamps pondrá a prueba a los nuevos motores de 2026 en sus largas pendientes.

GP BÉLGICA

GP de Hungría: 22-24 de julio

El Hungaroring marca la última competencia antes del receso de verano en Europa.

CIRCUITO HUNGRÍA

GP de los Países Bajos: 21-23 de agosto

Zandvoort reinicia el calendario tras las vacaciones con su característico ambiente festivo.

GP PAISES BAJOS

GP de Italia: 4-6 de septiembre

El "Templo de la Velocidad" en Monza espera por el apoyo masivo de los tifosi de Ferrari.

GP ITALIA

GP de España - Madrid: 11-13 de septiembre

Histórico debut del nuevo circuito urbano de Madrid, que se suma al calendario este año.

GP ESPAÑA

GP de Azerbaiyán: 24-26 de septiembre

Bakú y sus muros traicioneros vuelven a escena para la decimoséptima fecha.

GP AZERBAIYÁN

GP de Singapur: 9-11 de octubre

Marina Bay exigirá el máximo físico a los pilotos en la carrera más húmeda y calurosa del calendario.

GP SINGAPUR

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre

El Circuito de las Américas en Austin, Texas, inicia la recta final del campeonato.

GP EEUU

GP de la Ciudad de México: 30 de octubre-1 de noviembre

La altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez será el próximo desafío tras el paso por EE.UU.

GP MÉXICO

GP de Brasil: 6-8 de noviembre

Interlagos, en Brasil, es la cita más cercana para el público sudamericano y el lugar donde Franco Colapinto se sentirá local.

GP BRASIL

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre

La ciudad del pecado se ilumina para una carrera nocturna en el Circuito del Strip de Las Vegas.

GP LAS VEGAS

GP de Qatar: 27-29 de noviembre

El circuito de Lusail servirá como anteúltima prueba antes del cierre definitivo.

GP QATAR

GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre

Como es costumbre, el espectacular Circuito Yas Marina bajará el telón de la temporada 2026.

GP ABU DHABI
Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

