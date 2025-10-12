12 de octubre de 2025 Inicio
Los signos más beneficiados con la Luna en trígono a Mercurio de hoy

Hoy el cielo potencia la claridad mental, la intuición y la comunicación emocional. Algunos perfiles astrales sentirán esta energía con más intensidad, ideal para resolver asuntos pendientes, expresar ideas y tomar decisiones importantes.

Hoy la Luna forma un trígono con Mercurio en Escorpio, un aspecto que potencia la intuición, la comunicación profunda y la claridad mental. ¿Cuáles son los signos más beneficiados?

Durante este día, algunos perfiles astrales sentirán la energía con más fuerza, logrando entender lo que los demás no dicen y expresar lo que sienten con precisión. La combinación del astro nocturno con el planeta de la comunicación favorece especialmente a quienes buscan tomar decisiones importantes o avanzar en proyectos creativos y estratégicos.

Aprovechá este tránsito para decir lo que pensás y sentís con claridad, organizar ideas importantes y avanzar con seguridad en tus objetivos. La vibra favorece la comunicación estratégica y la conexión emocional profunda. Asimismo, es un contacto que nos invita a conectar pensamientos y emociones, facilitando conversaciones significativas y la resolución de asuntos pendientes.

felicidad

Los signos más beneficiados con la Luna en trígono a Mercurio

Escorpio

Mercurio en tu signo y la Luna en trígono potencian tu intuición y percepción. Es un momento perfecto para investigar, planificar y expresar emociones profundas. Las conversaciones importantes fluyen con claridad y sinceridad.

Tauro

El trígono lunar te da claridad emocional y estabilidad mental. Podés analizar situaciones con objetividad y comunicarte de manera efectiva, logrando acuerdos importantes o resolviendo malentendidos.

Leo

Tu creatividad y liderazgo se ven favorecidos. Este tránsito te permite organizar ideas, presentar proyectos y comunicarte con confianza, destacando tu carisma y capacidad de inspirar a otros.

Acuario

La energía favorece tu ingenio, visión y capacidad de comunicación. Podés encontrar soluciones originales, expresar tus pensamientos con precisión y conectar con personas clave para tus proyectos.

Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

