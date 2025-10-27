los perfiles astrales con buena fortuna esta semana tendrán claridad, intuición y nuevos comienzos.

El mes llega a su fin y, bajo la influencia del Sol y la Luna, tres signos del zodiaco tendrán más suerte en el devenir.

El mes llega a su fin y, bajo la influencia del Sol y la Luna, tres signos del zodiaco tendrán más suerte en el devenir . Conocé cuáles son los que destacarán en energía, intuición y renovación, según la reconocida astróloga Esperanza Gracia.

Según Esperanza, estos perfiles astrales recibirán claridad, fuerza interior y la oportunidad de poner orden en su vida, dejando atrás lo que ya no aporta y preparándose para nuevos comienzos.

Como cada semana, la especialista recomienda un color que potencie la energía de los signos. En esta ocasión, el azul es el tono que marca los últimos días del mes, asociado a la calma, serenidad y confianza, además de favorecer el diálogo y la expresión sincera, vinculado a Mercurio y al chakra de la garganta. Seguir los consejos del cosmos y rodearnos de la tonalidad azulada potenciará el bienestar y crecimiento personal.

Cuáles son los 3 signos con más suerte esta semana según Esperanza Gracia

Escorpio: poder, intuición y renacimiento

Escorpio destacará esta semana como el gran protagonista del zodiaco. Con el Sol, Mercurio y Marte transitando por su signo, la mente estará más lúcida que nunca, la intuición agudizada y la energía en su punto más alto.

Sagitario: suerte, expansión y nuevos comienzos

Sagitario recibirá una energía cósmica favorable que lo impulsó a avanzar y apostar por sus sueños. Esta semana será ideal para sembrar proyectos, abrirse a nuevas experiencias y conectar con personas inspiradoras.

Piscis: inspiración, equilibrio y nuevos horizontes

Piscis navegará esta semana entre intuición y serenidad, gracias a la energía de la Luna. Este periodo permitirá soltar el pasado y abrirse a un renacimiento emocional, priorizando el bienestar personal y ordenando pensamientos y emociones.