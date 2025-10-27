27 de octubre de 2025 Inicio
Los 3 signos con más suerte esta semana según Esperanza Gracia

los perfiles astrales con buena fortuna esta semana tendrán claridad, intuición y nuevos comienzos.

Por
El mes llega a su fin y

El mes llega a su fin y, bajo la influencia del Sol y la Luna, tres signos del zodiaco tendrán más suerte en el devenir.

  • Claridad y fuerza interior: Escorpio, Sagitario y Piscis recibirán energía cósmica que les permitirá ordenar su vida y dejar atrás lo que ya no aporta.
  • Intuición y renacimiento: Escorpio destaca por su mente lúcida, decisiones acertadas y capacidad de transformar situaciones y relaciones.
  • Nuevos comienzos y expansión: Sagitario podrá abrirse a experiencias, proyectos y conexiones inspiradoras, confiando en sus habilidades y deseos.
  • Bienestar y armonía: Piscis encontrará equilibrio emocional y serenidad, potenciados por el color azul, que favorece la calma, la confianza y la expresión sincera.
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, lunes 27 de octubre

El mes llega a su fin y, bajo la influencia del Sol y la Luna, tres signos del zodiaco tendrán más suerte en el devenir. Conocé cuáles son los que destacarán en energía, intuición y renovación, según la reconocida astróloga Esperanza Gracia.

Según Esperanza, estos perfiles astrales recibirán claridad, fuerza interior y la oportunidad de poner orden en su vida, dejando atrás lo que ya no aporta y preparándose para nuevos comienzos.

Como cada semana, la especialista recomienda un color que potencie la energía de los signos. En esta ocasión, el azul es el tono que marca los últimos días del mes, asociado a la calma, serenidad y confianza, además de favorecer el diálogo y la expresión sincera, vinculado a Mercurio y al chakra de la garganta. Seguir los consejos del cosmos y rodearnos de la tonalidad azulada potenciará el bienestar y crecimiento personal.

manos colores

Cuáles son los 3 signos con más suerte esta semana según Esperanza Gracia

  • Escorpio: poder, intuición y renacimiento

Escorpio destacará esta semana como el gran protagonista del zodiaco. Con el Sol, Mercurio y Marte transitando por su signo, la mente estará más lúcida que nunca, la intuición agudizada y la energía en su punto más alto.

  • Sagitario: suerte, expansión y nuevos comienzos

Sagitario recibirá una energía cósmica favorable que lo impulsó a avanzar y apostar por sus sueños. Esta semana será ideal para sembrar proyectos, abrirse a nuevas experiencias y conectar con personas inspiradoras.

  • Piscis: inspiración, equilibrio y nuevos horizontes

Piscis navegará esta semana entre intuición y serenidad, gracias a la energía de la Luna. Este periodo permitirá soltar el pasado y abrirse a un renacimiento emocional, priorizando el bienestar personal y ordenando pensamientos y emociones.

