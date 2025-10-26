El mejor ritual con la Luna en Capricornio de hoy para conseguir trabajo Si hoy buscas trabajo, enfocarte en objetivos claros, pasos concretos y constancia es clave, porque la energía capricorniana y Saturno te respalda para construir oportunidades estables. Por







Para hoy, 26 de octubre de 2025, con la Luna en Capricornio, es un día ideal para realizar un ritual enfocado en el trabajo.

Planificación y disciplina: La Luna en Capricornio, regida por Saturno, potencia la capacidad de organizar tus metas laborales y tomar decisiones prácticas.

Estabilidad y resultados duraderos: Cualquier acción realizada hoy tiene más posibilidades de generar oportunidades sólidas y sostenibles.

Ritual y visualización: Es un buen día para escribir tus objetivos laborales, meditar y visualizar el trabajo que deseas atraer.

Acción concreta: Aprovecha la energía de Capricornio para actualizar tu CV, enviar solicitudes y establecer contactos que te acerquen a tu meta.

Para hoy, 26 de octubre de 2025, con la Luna en Capricornio, es un día ideal para realizar un ritual enfocado en el trabajo y la estabilidad profesional. Capri aporta energía de disciplina, perseverancia y resultados concretos, por lo que un ritual simple pero poderoso puede ayudarte a atraer oportunidades laborales.

El astro capricorniano es muy poderoso para ritos de trabajo porque este signo está regido por Saturno, el planeta de la disciplina, la responsabilidad y la estructura. Esto significa que cualquier intención puesta hoy tiene más posibilidades de materializarse de manera concreta y ordenada.

Saturno nos recuerda que el éxito requiere paciencia y esfuerzo constante, pero también garantiza que lo que se construye hoy puede ser duradero y sólido.

IA Trabajo Remoto Un reciente análisis basado en inteligencia artificial identificó un conjunto de habilidades que elevan notablemente las posibilidades de conseguir empleo en el exterior. Pexels