El mejor ritual con la Luna en Capricornio de hoy para conseguir trabajo

Si hoy buscas trabajo, enfocarte en objetivos claros, pasos concretos y constancia es clave, porque la energía capricorniana y Saturno te respalda para construir oportunidades estables.

Por
Para hoy

Para hoy, 26 de octubre de 2025, con la Luna en Capricornio, es un día ideal para realizar un ritual enfocado en el trabajo.

  • Planificación y disciplina: La Luna en Capricornio, regida por Saturno, potencia la capacidad de organizar tus metas laborales y tomar decisiones prácticas.
  • Estabilidad y resultados duraderos: Cualquier acción realizada hoy tiene más posibilidades de generar oportunidades sólidas y sostenibles.
  • Ritual y visualización: Es un buen día para escribir tus objetivos laborales, meditar y visualizar el trabajo que deseas atraer.
  • Acción concreta: Aprovecha la energía de Capricornio para actualizar tu CV, enviar solicitudes y establecer contactos que te acerquen a tu meta.
Te puede interesar:

Para hoy, 26 de octubre de 2025, con la Luna en Capricornio, es un día ideal para realizar un ritual enfocado en el trabajo y la estabilidad profesional. Capri aporta energía de disciplina, perseverancia y resultados concretos, por lo que un ritual simple pero poderoso puede ayudarte a atraer oportunidades laborales.

El astro capricorniano es muy poderoso para ritos de trabajo porque este signo está regido por Saturno, el planeta de la disciplina, la responsabilidad y la estructura. Esto significa que cualquier intención puesta hoy tiene más posibilidades de materializarse de manera concreta y ordenada.

Saturno nos recuerda que el éxito requiere paciencia y esfuerzo constante, pero también garantiza que lo que se construye hoy puede ser duradero y sólido.

Ritual recomendado para conseguir trabajo con la Luna en Capricornio

Preparación del espacio:

  • Busca un lugar tranquilo y ordenado.
  • Enciende una vela marrón o gris, colores asociados a Capricornio y a la estabilidad.
  • Coloca cerca un cuaderno o papel en blanco.
  • Escribe tu intención:
  • En el papel, anota claramente tu objetivo laboral: tipo de trabajo, ambiente, salario, crecimiento. Sé específico y positivo. Ejemplo: “Atraigo una oportunidad laboral que me permita crecer, aprender y prosperar en un ambiente positivo.”

Visualización y meditación:

  • Cierra los ojos y visualiza tu trabajo ideal.
  • Siente la seguridad y satisfacción que te genera, como si ya estuvieras trabajando allí.
  • Mantén esta imagen por 5 a 10 minutos, respirando profundamente y conectando con la energía de Capricornio: firmeza, disciplina y enfoque.
  • Cierre del ritual:
  • Dobla el papel y guárdalo en un lugar seguro o sobre tu escritorio de trabajo.
  • Deja que la vela se consuma mientras meditas sobre la persistencia y la constancia.
  • Agradece mentalmente por la oportunidad que se acerca.

Tip extra: Aprovecha el resto del día para actualizar tu CV, enviar solicitudes o hacer networking, ya que la Luna en Capricornio favorece la acción concreta y los resultados duraderos.

