¿Por qué hoy es el mejor día para cortarse el pelo? Luna en Cuarto Creciente y Sagitario

Hoy, 26 de octubre de 2025, el cielo potencia su crecimiento, fuerza y brillo, mientras renuevas tu energía y confianza.

Si estabas pensando en renovar tu look

Si estabas pensando en renovar tu look, hoy es el momento perfecto para cortarte el pelo

  • Crecimiento rápido y fuerte: Cortarse el pelo en Cuarto Creciente favorece que crezca más saludable y con mayor vitalidad.
  • Energía positiva y renovación: La Luna en Sagitario impulsa cambios que te llenan de optimismo y buena vibra.
  • Cortes duraderos: La transición hacia Capricornio potencia la estabilidad y fuerza del cabello, haciendo que los cortes se mantengan mejor.
  • Potencia tu autoestima: Cambiar de look hoy no solo es estético, sino que renueva tu energía y confianza personal.
Horóscopo de hoy, domingo 26 de octubre

Si estabas pensando en renovar tu look, hoy es el momento perfecto para cortarte el pelo. Según la astrología lunar, la combinación de Cuarto Creciente y la influencia de Sagitario y Capricornio hace que tu cabello crezca más fuerte y saludable, mientras atraes energía positiva a tu vida.

Durante la fase de cuarto creciente, la energía natural está en expansión. Cortarse el cabello en esta fase no solo favorece un crecimiento más rápido, sino también más fuerte y brillante. Ideal para quienes buscan revitalizar su melena o iniciar un cambio de look importante.

Hoy el astro nocturno transita Sagitario, signo asociado con la renovación, la libertad y la buena vibra. Desde las 16:54, ingresa en Capricornio, que aporta estabilidad y fuerza. Esto significa que un corte de cabello realizado hoy será duradero, bien estructurado y con energía positiva.

¿Por qué hoy es el mejor día para cortarse el pelo con Luna en Cuarto Creciente?

  • Cortes de cabello: Prefiere cambios que quieras mantener y que te llenen de confianza.
  • Tratamientos: Mascarillas nutritivas y fortalecedoras funcionan mejor si se aplican hoy.
  • Estilo: Cambiar de peinado o probar nuevos looks potenciará tu energía y autoestima.

Hoy es un día ideal para tomar decisiones de estilo que realmente reflejen quién eres. No se trata solo de cortar lo que sobra, sino de optar por un look que te haga sentir seguro y positivo. Los cortes realizados en cuarto creciente tienden a favorecer el crecimiento saludable, así que si estás pensando en un cambio duradero, hoy es el momento perfecto. Desde un recorte sutil hasta un cambio radical, la energía de la Luna te ayudará a que tu cabello se fortalezca y mantenga su vitalidad.

