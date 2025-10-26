¿Por qué hoy es el mejor día para cortarse el pelo? Luna en Cuarto Creciente y Sagitario Hoy, 26 de octubre de 2025, el cielo potencia su crecimiento, fuerza y brillo, mientras renuevas tu energía y confianza. Por







Si estabas pensando en renovar tu look, hoy es el momento perfecto para cortarte el pelo Pexels

Crecimiento rápido y fuerte: Cortarse el pelo en Cuarto Creciente favorece que crezca más saludable y con mayor vitalidad.

Energía positiva y renovación: La Luna en Sagitario impulsa cambios que te llenan de optimismo y buena vibra.

Cortes duraderos: La transición hacia Capricornio potencia la estabilidad y fuerza del cabello, haciendo que los cortes se mantengan mejor.

Potencia tu autoestima: Cambiar de look hoy no solo es estético, sino que renueva tu energía y confianza personal.

Si estabas pensando en renovar tu look, hoy es el momento perfecto para cortarte el pelo. Según la astrología lunar, la combinación de Cuarto Creciente y la influencia de Sagitario y Capricornio hace que tu cabello crezca más fuerte y saludable, mientras atraes energía positiva a tu vida.

Durante la fase de cuarto creciente, la energía natural está en expansión. Cortarse el cabello en esta fase no solo favorece un crecimiento más rápido, sino también más fuerte y brillante. Ideal para quienes buscan revitalizar su melena o iniciar un cambio de look importante.

Hoy el astro nocturno transita Sagitario, signo asociado con la renovación, la libertad y la buena vibra. Desde las 16:54, ingresa en Capricornio, que aporta estabilidad y fuerza. Esto significa que un corte de cabello realizado hoy será duradero, bien estructurado y con energía positiva.

