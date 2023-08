Las predicciones de Nana Calistar para hoy 18 de agosto, signo por signo

Embed

Horóscopo para Aries

Este período te pide que canalices esa energía en algo productivo en lugar de discutir por cualquier tontería. Toma un respiro antes de lanzarte a la batalla y verás cómo las cosas se acomodan. Date cuenta de que estás vivo o viva y tienes todo para ser feliz, sino tienes algo ve tras él, si algo te molesta quítalo de tu vida, busca momentos agradables que te hagan feliz, aléjate del alcohol y cuestiones que solo te ayudan a estar bien en ratos.

Horóscopo para Tauro

Enfrenta esos cambios con una mente abierta y descubrirás que el camino puede ser más suave de lo que piensas. Vienen días en los cuales te costará mucho trabajo levantarte de la cama, no es momento para eso, es momento de despertar, mirar enfrente y darte cuenta de que la vida es bella y maravillosa, es probable que sientas necesidad de buscar a alguien de tu pasado, que sea solo para cerrar ese ciclo y no seguir en ello, no vivas de lo que ya fue sino de lo que está por venir.

Horóscopo para Géminis

Organiza ese caos mental y verás cómo las cosas empiezan a aclararse. El amor se manifestará con una persona de tierras lejanas, deberás de pensar bien si es lo que quieres para ti o si realmente no estás dispuesto a invertir tu tiempo, esfuerzo y dinero en esa persona. Un dinero extra te ayudará mucho en tu economía. Amores nuevos aparecerán. Tu virtud radica en que eres de un solo amor, te cuesta volver a creer después de que te traicionaron, muy entregado a tu familia quienes constituyen tu punto débil.

Horóscopo para Cáncer

Este período te desafía a abrirte un poco más. Sí, es aterrador, pero solo al permitirte ser vulnerable podrás profundizar tus conexiones con los demás. Deja de lado ese caparazón por un rato y verás que no te devorarán. Cuida tus espaldas pues podrías ser dañado por un familiar o amistad cercana, están por llegarte chismes y cometarios negativos en tu contra.

Horóscopo para Leo

Dedica tiempo a escuchar a los demás en lugar de solo hablar de ti mismo/a, y podrías aprender algo valioso. Días de muchos cambios y cierre de ciclos importantes, conocerás el porqué de muchas cosas. Ten cuidado con apostar en cuestiones tontas. Tu virtud radica en tu bondad, eres un ser justo y odias la injusticia, muy entregado en el amor y en la cama eres el dominante de todos los signos, siempre buscas mejorar en todos los aspectos y vas por lo que quieres, sabes cómo actuar con las personas y por esa razón siempre logras lo que te propones.

Horóscopo para Virgo

Este período es ideal para soltar un poco las riendas y permitirte un respiro. El mundo no se va a desmoronar si no controlas todo. Cuídate mucho de cambios repentinos de carácter que podrían dañarte o sacarte de tu zona de confort. Has sufrido mucho en tu pasado debido a ciertas infidelidades que has sufrido, deja eso en el pasado, es momento de ir por cuestiones nuevas y oportunidades que la vida te está ofreciendo.

Horóscopo para Libra

Prioriza tu propia paz interior en lugar de buscar la aprobación constante. Conocerás muchas personas las cuales te darán grandes lecciones. No dejes que la vida te quite lo que te puso una vez, aprovéchalo y disfrútalo al máximo. Cierra ciclos que siguen abiertos y cicatriza esas llagas que no te han dejado seguir. Ya es momento de ser quien soñaste ser, de comerte al mundo, de ser feliz con lo que eres y tienes y liberarte de todo eso que te causa conflicto.

Horóscopo para Escorpio

Abre tu corazón y permite que alguien se acerque. Podrías descubrir que no es tan aterrador como pensabas. Existen heridas que ya no sanarán pero que se encuentran en reposo y así seguirán, aprenderás a vivir con ellas y cuando creas que todo está perdido la vida y Dios te sorprenderán. Días en los que comprenderás el porqué de muchas cosas, trata de relajarte más y darte la oportunidad de pensar hacia dónde vas y por qué elegiste ese camino.

Horóscopo para Sagitario

Enfócate en una cosa a la vez en lugar de saltar de una idea a otra. Esa disciplina te llevará más lejos de lo que crees. Ten presente que nadie merece tus lágrimas, nadie merece que bajes tu nivel. Aprende a quererte, amarte y darte tu lugar. Es importante que mires a tu pasado y te des cuenta de todo lo que has caminado y pasado ya en tu vida, deja de quejarte y lamentarte, deja de caer al sueño esperando que alguien llegue y te levante, deja de pensar que la vida está en tu contra, vive y disfruta.

Horóscopo para Capricornio

Disfruta de las pequeñas cosas y las relaciones personales. La vida no es solo una lista interminable de tareas. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías dañar a grandes personas que significan mucho para ti. Días de mucha nostalgia al recordar quien ya no está a tu lado ni en tu vida. Cuídate mucho de caídas y golpes fuertes los cuales podrían ocasionarte un problema.

Horóscopo para Acuario

Presta atención a las personas que te rodean en lugar de solo planear grandes revoluciones. A veces, las conexiones humanas simples son las más valiosas. Cree en ti y tus sueños y ve por eso que tanto quieres, amas y deseas, deja que la vida te sorprenda y tú sorpréndela a ella. No tengas miedo de enfrentar tus miedos, se feliz, disfruta que la vida es corta y no permitas que nadie te haga daño de hoy en adelante. No hay nada que esté escrito para tu futuro así que deja de preocuparte por él.

Horóscopo para Piscis

Este período es perfecto para establecer límites y proteger tu energía. No tienes que absorber cada emoción que te rodea. Eres un signo muy cambiante el cual es difícil de complacer en muchos de los sentidos, es por eso por lo que muchas veces cambias de opinión demasiado pronto. La vida te ha golpeado de tal forma que tu corazón se ha hecho duro y ha despertado cuestiones obscuras en ti que no existían, en tus cualidades podemos encontrar mucha entrega, amabilidad, tu familia tu talón de Aquiles, sabes comportarte en los mejores eventos y cómo amistad sabes guardar fidelidad.