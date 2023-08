Las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de agosto, signo por signo

Horóscopo para Aries

Pide, que se te va a dar. Va a ser un gran mes de viajes, de conocer gente importante, de estabilidad emocional, de buena salud. Es el momento de levantarse, crecer y buscar nuevos ingresos. Sal a caminar, vete de vacaciones, corta con las cosas negativas. Que sea un mes de crecimiento para ti. Nuevos amores y estabilidad sentimental. Tu carta es el Mago y tu color es el rojo o naranja.

Horóscopo para Tauro

Es un mes fundamental en cuestiones de seres queridos, familia y hogar. Cuida a tu familia y mantente saludable, porque va a ser un mes de retos en cuestiones de trabajo y de empezar a estudiar otra vez. Te buscarán amores del pasado, pero eso ya no sirve. Va a ser un mes de muchos cambios positivos. Tu carta es la Torre y tu color es el blanco o naranja.

Horóscopo para Géminis

Va a ser un mes de abundancia, estabilidad y crecimiento. Te va a llegar ese dinero que estabas esperando. Tienes que empezar a quitarte esos pensamientos de venganza y coraje que no te dejaban avanzar. Habrá viajes por vacaciones y trabajo. Tu carta es el As de Oros y tu color es el azul fuerte o verde.

Horóscopo para Cáncer

Viene dinero, abundancia y suerte en cuestiones de lotería. Vas a empezar a salir de viaje constantemente. Llega una propuesta para cambiar de trabajo, ciudad o país; acéptala que te va a ir muy bien. Te buscará un socio. Te vas a reinventar en lo estético. Tu carta es el Loco y tu color es el amarillo o rojo.

Horóscopo para Leo

Es tu mes de energía positiva, de reinventarte y empezar a dominar todo lo que está a tu alrededor. Te van a dar ese puesto que estabas deseando, vas a brillar y tener éxito. Aléjate de las personas negativas. Tu carta es el Emperador y tu color es el azul fuerte o rojo.

Horóscopo para Virgo

Va a ser un mes para brillar y realizarte económicamente o como persona. Quítate de los chismes, malos comentarios y personas que no te dejan nada bueno. Empieza a sanar tu mente y tu cuerpo. Vas a salir de viaje. Tu carta es el Sol y tu color es el verde o amarillo.

Horóscopo para Libra

Va a ser un mes de mucho trabajo y mucho estrés, de ponerte al día en cuestiones laborales y volver a la escuela. Vas a poder resolver cualquier problema legal y reinventarte. Tu carta es el Juicio y tu color es el amarillo o rojo.

Horóscopo para Escorpio

Poder, fuerza y determinación. Tienes la oportunidad de crecer, no la desaproveches. Llega un dinero extra que no esperabas. Quítate la envidia de personas cercanas a ti y haz cambios positivos. Habrá viajes placenteros. Tu carta es el As de Bastos y tu color es el naranja o verde.

Horóscopo para Sagitario

Vas a brillar y darte a notar. Tendrás el éxito y el triunfo en las manos. Te invitarán a salir de viaje. Arreglarás todo tu trabajo y papeles atrasados. Llegan cambios positivos en cuestiones personales que te darán estabilidad y crecimiento. Tu carta es la Estrella y tu color es el azul fuerte o naranja.

Horóscopo para Capricornio

Va a ser un mes de viajes, cambios y progreso en la escuela y el trabajo. Va a llegar una energía positiva, abundancia y un dinero que te debían. Muy estable en cuestiones amorosas. Es tiempo de crecer y madurar. Protégete siempre, no te confíes de nadie. Tu carta es el Mundo y tu color es el azul fuerte o amarillo.

Horóscopo para Acuario

No te detengas, sigue avanzando y no tengas miedo. Es un mes para salir de vacaciones y cortar las malas energías. Vas a crecer económicamente y a desenvolverte mejor en cuestiones laborales. Tu carta es el Carruaje y tu color es el blanco o naranja.

Horóscopo para Piscis

Va a ser un mes de estar arriba, que te ayudará a tener estabilidad económica y laboral. Te quitas esos lastres del pasado y el pensamiento de mediocridad: sí puedes y sí te lo mereces. Acuérdate que las parejas siempre son para construir y no para destruir. Tu carta es la Rueda de la Fortuna y tu color es el verde o rojo.