Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 5 al 10 de noviembre, signo por signo

Además, reveló qué carta del Tarot acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Torre: es el momento de empezar a crecer en todos los sentidos. Va a ser una semana de mucho trabajo, de mucho estrés, de concentrarte y aplicarte en todo lo que vayas a realizar. No regales ni prestes, no hagas que te roban la buena suerte. Andá paso a paso en tus planes y no te aceleres: estás edificando cosas muy positivas. Te van a decir que sí a ese contrato y te van a pagar una deuda del pasado.

Números de la suerte: 19 y 21.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Virgo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Bastos: poder, fuerza y determinación. Viene un convenio nuevo para empezar a crecer. Avanzá paso a paso en todas las oportunidades, no te apresures y buscá la mejor opción. Tenés que concentrarte esta semana porque va a ser de exámenes de fin de curso, mucho trabajo o proyectos nuevos. No tengas miedo al qué dirán y tomá decisiones aunque duelan. Llega abundancia y estabilidad económica.

Números de la suerte: 27 y 28.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y plateado.

Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Mundo. Va a ser una semana de mucho trabajo, de conocer personas de otro lugar o tener reuniones laborales con gente extranjera para nuevos proyectos. Te llega ese dinero que no esperabas. Preparate para los cambios positivos que se van a dar en estos días porque serán de muy buena suerte. Alejá todo lo negativo de tu vida, ya sean pensamientos o personas.

Números de la suerte: 23 y 36.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y naranja.

Signos compatibles: Aries, Leo y Sagitario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, seguí adelante y no tengas miedo. Es el momento de tomar decisiones y ponerte a vos ante todo. Dejá que el amor venga a vos, ya no lo persigas ni lo busques. Ponele pasión a tu trabajo, tus estudios y todo lo que hagas pero controlá tu carácter, que a veces explota sin razón. Vas a firmar contratos nuevos que te ayudarán a progresar económicamente en todos los sentidos.

Números de la suerte: 17 y 29.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Emperador. Esta semana va a ser de reuniones laborales, cambios de proyecto y cambios de puesto, pero vos seguís creciendo y avanzando. Es momento de reinventarte. Terminá todo lo que empieces y no dejes nada por la mitad. Va a haber una mujer importante en tu vida que en estos días te va a hablar de amor o de trabajo y estabilidad económica.

Números de la suerte: 5 y 17.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Loco: son tiempos de madurar y crecer, de saber hacia dónde vas y qué necesitás para empezar a avanzar. Vienen ilusiones nuevas en cuestiones amorosas; para los que están en pareja, propuesta de matrimonio o embarazo en puerta. Vas a poder resolver conflictos legales o del pasado, pero deshacete de las indecisiones. Cualquier trámite, negocio o proyecto te va a decir que sí.

Números de la suerte: 6 y 13.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Ermitaño: vas a encontrar la luz y la solución que estabas esperando. No pienses lo que no es, no te aceleres por situaciones que podés resolver. Buscá la compañía de tu familia, amigos o apoyo espiritual. No le pongas tanta atención a los malos comentarios o regaños. Vas a tener un encuentro muy feliz con personas muy agradables, además de poder desarrollarte más en cuestiones laborales o de negocio propio.

Números de la suerte: 11 y 16.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Acuario, Géminis y Cáncer.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de la Estrella: va a ser una gran semana, con regalos que no esperabas y grandes logros en cuestiones laborales y de escuela. Va a haber una traición de un amor del pasado que te va a doler mucho, pero eso te va a hacer darte cuenta quién es quién en tu vida. Es tiempo de que te dejes querer, formalizar y madurar. Vas a recibir una gran cantidad de dinero que no esperabas.

Números de la suerte: 9 y 10.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul y rojo.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Sol, que con tu signo es una combinación perfecta de éxito y triunfo. Va a ser una semana de crecer, tomar decisiones y, sobre todo, saber hacia dónde vas y qué necesitás para ser feliz. Nuevos comienzos, nuevos proyectos y nuevos lugares para ser feliz y encontrar el propósito de tu vida. Llega estabilidad y crecimiento económico. Todo se puede hacer, pero tenés que controlar tu mente.

Números de la suerte: 12 y 25.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Aries y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Mago: pedí que se te va a dar. Va a ser una semana de tomar decisiones, empezar a enfrentar las cosas que has hecho en el pasado y solucionarlas. Habrá energías encontradas con las amistades o los amores del pasado. Llega una transformación positiva de adentro hacia afuera, animate a ser diferente y auténtico. Te buscan amores del pasado, pero dejalos atrás. Vas a arreglar trámites o cuestiones legales.

Números de la suerte: 4 y 30.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y verde.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Juicio: es una semana para tomar decisiones y empezar a avanzar. No te metas ideas que no son ni pensamientos negativos que no te están dejando nada bueno. Cualquier ritual que hagas esta semana te va a funcionar. No le hagas tanto caso a los comentarios, ni buenos ni malos, y concentrate en lo tuyo. Vienen compromisos importantes para un mejor trabajo o proyectos nuevos.

Números de la suerte: 7 y 22.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y blanco.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del As de Oros: triunfo, éxito y dinero. Llenate de pensamientos positivos, tenés que estar convencido de que sos grande, exitoso y triunfador. Tratá de reinventarte; estás en el camino correcto y estás avanzando. Viene un apoyo increíble en lo económico, empresarial o laboral. Tenés que tener más autocontrol con tus pensamientos o carácter. Llega una sorpresa familiar.

Números de la suerte: 3 y 20.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul y verde.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Capricornio.