Las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de noviembre, signo por signo

Además, la astróloga reveló qué carta del Tarot acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuáles serán las mejores fechas del mes y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del As de Bastos: poder, fuerza y determinación. En el trabajo viene un aumento de sueldo o un ascenso de categoría. Llega una propuesta de matrimonio y de un nuevo negocio. Vas a poder resolver cualquier problema con mucha inteligencia y cautela; no te desesperes que vienen nuevas oportunidades. Hablá, no discutas: tenés que entablar lazos con las personas y no romperlos.

Números de la suerte: 4 y 22.

Mejores días del mes: 1, 9, 13, 20 y 27.

Colores del mes: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Loco: no vueles de más y no caigas en la soberbia, tenés que pisar firme para lograr el éxito. Vienen golpes de suerte, abundancia y estabilidad. Cualquier problema que traías de meses anteriores lo vas a poder resolver con éxito, triunfo y sobre todo alegría. Vas a conocer gente de poder que te ayudará en cuestiones laborales. Va a ser uno de los meses más importantes para crecer económicamente.

Números de la suerte: 13 y 28.

Mejores días del mes: 2, 4, 9, 21 y 25.

Colores del mes: azul y rojo.

Signos compatibles: Virgo, Acuario y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del As de Oros: poder, fuerza y determinación. Viene más dinero, crecimiento y estabilidad; cualquier cosa que te propongas te va a funcionar. En la salud llega una recuperación muy importante. Viene una propuesta de amor verdadero, casamiento o embarazo. Cuidate de las traiciones de amores del pasado o de compañeros de trabajo.

Números de la suerte: 6 y 17.

Mejores días del mes: 1, 7, 13, 21 y 27.

Colores del mes: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.

Horóscopo de Cáncer

Te sale la carta del Diablo: es el momento de tomar acción, quitarte personas tóxicas y liberarte de ataduras del pasado. Llega dinero fácil, negociación y contratos nuevos, pero también hay muchos enemigos ocultos o personas cerca tuyo que te están haciendo daño. Es el momento de crecer en cuestiones de pareja. Vas a poder pagar deudas y comprar eso que querías.

Números de la suerte: 25 y 30.

Mejores días del mes: 3, 9, 11, 23 y 28.

Colores del mes: rojo y verde.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Juicio: vas a poder arreglar asuntos relacionados con documentación. Vas a tener reuniones laborales para empezar a crecer más u obtener un ascenso muy importante. No te detengas y seguí estudiando. Llegan amores compatibles para formar un hogar o tener hijos. Es momento de armar bases, como comprar un terreno o poner un negocio.

Números de la suerte: 1, 12 y 20.

Mejores días del mes: 1, 5, 7, 13, 21 y 27.

Colores del mes: azul fuerte y plateado.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de la Estrella: luz, fortaleza y crecimiento. Es tiempo de reinventarte y ponerte a vos como prioridad. Este es un mes de logros, crecimientos y sobre todo de tener cosas materiales. Van a venir muchas oportunidades nuevas de abundancia, crecimiento y desarrollo personal. Cuidate de los chismes y sé más prudente al momento de gastar.

Números de la suerte: 23 y 26.

Mejores días del mes: 1, 2, 11, 13, 25 y 27.

Colores del mes: rojo y naranja.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Sol: es momento de tomar vacaciones y tiempo para vos. Vas a poder sacar adelante cualquier proyecto que venías atrasando todo el año; será un mes de mucho trabajo, muchas energías encontradas y mucha perseverancia, pero tenés la fuerza y la brillantez para lograr lo que deseás. Llegan trabajos nuevos o mejor pagados, además de una propuesta de casamiento o estabilidad amorosa.

Números de la suerte: 7 y 10.

Mejores días del mes: 2, 7, 8, 19, 21 y 26.

Colores del mes: azul claro y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Géminis y Leo.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Ermitaño. Noviembre es tu mes y llega con más trabajo, más abundancia, cambio de lugar o de domicilio, nuevos proyectos, nuevas ideas y mucho dinero extra que no esperabas. Habrá viajes constantes y nuevos caminos. Llegan propuestas de casamiento, propuestas para asociarte en cuestiones de trabajo y proyectos fuera del país.

Números de la suerte: 11 y 19.

Mejores días del mes: 1, 6, 12, 19 y 26.

Colores del mes: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Virgo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Templanza: no tengas miedo y animate a los cambios. Llega más estabilidad económica y sorpresas muy importantes. Tenés que reinventarte en todas las formas y cambiar de actitud para ponerte a vos primero. Viene una verdad interior o alguien que te va a estar diciendo la verdad. Vas a tener mucho don de mando y convencimiento, no te dejes opacar por nadie.

Números de la suerte: 3 y 27.

Mejores días del mes: 1, 10, 20, 21 y 24.

Colores del mes: azul y blanco.

Signos compatibles: Sagitario, Leo y Aries.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Mundo: va a ser un mes para salir de viaje, conocer gente importante y volver a quererte a vos mismo. No te autosabotees, es tu mes de progreso. Es un mes de propuestas de amor, embarazo y fomentar algo para el futuro. Protegete de los celos y las envidias; vas a poder percibir quién te quiere bien y quién no. Pedile lo que querés a la Luna y ese deseo se va a cumplir casi inmediatamente.

Números de la suerte: 18 y 21.

Mejores días del mes: 1, 7, 11, 20, 23 y 30.

Colores del mes: blanco y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Mago: pedí que se te va a dar. Es un buen mes para irte de vacaciones, hacer un trabajito extra o poner un negocio. Dejás atrás las cosas negativas del pasado y te empezás a formar para lograr cosas en tu futuro. Que no te importe lo que opinen de vos, sé auténtico y libre. Aunque te hayas caído, reinventate, crecé y seguí para adelante. Viene una propuesta de casamiento o unión de pareja.

Números de la suerte: 14 y 33.

Mejores días del mes: 3, 5, 10, 15, 20 y 23.

Colores del mes: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas y seguí avanzando. Te vas a reconocer en el trabajo, viene un aumento de sueldo y un ascenso. No te desanimes, no pienses de más y no hagas un drama donde no lo hay; dejá que las cosas sucedan. Cualquier trámite legal se va a resolver. Llega progreso, estabilidad y sobre todo crecimiento en cuestiones familiares.

Números de la suerte: 2 y 8.

Mejores días del mes: 1, 4, 9, 17, 22 y 28.

Colores del mes: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Aries.