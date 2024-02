Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 24 de febrero al 1 de marzo, signo por signo

Luego de la Luna Llena en Virgo que tiene lugar el sábado 24, conocida también como Luna de Nieve, finalizamos febrero y estrenamos marzo ya con la Luna en fase menguante, un gran momento para sacarnos de encima situaciones pendientes que nos inquietaban.

Marte y Venus están en el signo de Escorpio, por lo que vamos a tener relaciones sentimentales que nos permitan ser un poco libres y hacer lo que nos dé la gana. Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) no van a soportar que nadie les diga lo que tienen que hacer; van a estar imparables, pero también tremendamente seductores.

Esperanza Gracia, horóscopo Esperanza Gracia reveló que los signos de aire se verán favorecidos. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Aries

No te atormentes pensando que has tomado decisiones precipitadas. Eso pertenece al pasado y ahora tendrás la oportunidad de actuar de la manera que quieras, avanzando sin prisas y guiado por la voz de la experiencia y no por tu primer impulso. Busca el entendimiento con los tuyos, pero permanece alerta para que no te convenzan de algo que no quieres hacer.

Horóscopo para Tauro

Con el benefactor planeta Júpiter en tu signo, tu vida florece y tendrás una gran habilidad para aprovechar oportunidades y obtener beneficios de cualquier situación. Comunicarte con los demás, relacionarte, abrir nuevas vías de diálogo serán las premisas para triunfar. La Luna menguando te ofrece un buen momento para abandonar cualquier hábito que te haga daño.

Horóscopo para Géminis

Necesitas cerrar una parte de tu pasado que ha sido doloroso para ti, y ahora es un buen momento para empezar de cero y por el camino que deseas. Después de una época emocionalmente intensa, te llega la calma, pero actúa con libertad, sin presionarte con exigencias. Hablar con las personas de tu entorno te hará bien, y expresándote encontrarás soluciones.

Horóscopo para Cáncer

Corres el riesgo de revivir situaciones y sentimientos que creías superados, pero vas a vencer el miedo de enfrentarte a los cambios y saldrás fortalecido. Expresa tus emociones y deja aflorar lo que sientes para que tus relaciones mejoren. Permanece muy atento y no inviertas tiempo y dinero en un proyecto que tienes en mente si no lo ves muy claro.

Horóscopo para Leo

La energía de la Luna menguante te anima a apartar de tu vida lo que no te permite ser feliz. Es hora de actuar y dirigir tus pasos hacia donde deseas, aunque ello implique algún riesgo, porque el resultado merecerá la pena. Las cuestiones económicas cobrarán una gran importancia, y pueden surgir buenas oportunidades que aparecerán casi sin buscarlas. Permanece muy atento.

Horóscopo para Virgo

Con los buenos aspectos de Júpiter, sentirás que tu progreso personal no tiene límites y que la diosa fortuna te acompaña y apoya tus decisiones. Te llegarán increíbles oportunidades como por arte de magia y tendrás la sensación de que puedes con todo. Utiliza tu fuerza interior para sacar provecho a este periodo de bonanza. El 24 y 25 son tus días mágicos.

Esperanza Gracia, horóscopo Piscis encabeza el ranking de signos de Esperanza Gracia. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Libra

La Luna menguante en tu signo, el 26, 27 y 28, te regala unos días mágicos en los que puedes solucionar algún asunto que te agobia. Algo que te interesa puede llegar, pero sé previsor y organizado, sin dejar las cosas al azar, para que los resultados que obtengas sean los que esperas. Escuchar tu voz interior te librará de cometer errores y de dar pasos en falso.

Horóscopo para Escorpio

Quizá has arriesgado mucho por algo que no ha salido como tú esperabas, pero la vida te va a ofrecer nuevas alternativas que te harán ilusionarte. Confía. Despides febrero y comienzas marzo con la Luna en tu signo, que te anima a dejar que las cosas fluyan y lleguen en su momento. Renuncia a las prisas, lo que ahora necesitas es paciencia y constancia.

Horóscopo para Sagitario

Llegan novedades a tu vida y vas a recibir propuestas inesperadas que te entusiasmen y te ayuden a dejar atrás el pasado. Todo se pondrá de tu parte, y proyectarás una imagen tan dinámica y tan resuelta que motivarás a todo tu entorno, y no se te escapará nada de lo que quieres. Pueden despertarse en ti sentimientos nuevos que te hagan sentirte feliz.

Horóscopo para Capricornio

Has aguantado muchas cosas por no perder lo que tenías, pero ha llegado el momento de enfrentarte a tus miedos con entereza para vivir en paz y no sufrir más. Sabrás rodearte de personas muy válidas que te apoyarán y te aportarán sabios consejos. Confía siempre en tus posibilidades porque una actitud positiva te permitirá conseguir tus objetivos y sentirte feliz.

Horóscopo para Acuario

Con Marte y Venus en tu signo tienes energía a raudales y mucho carisma. Podrás poner en marcha ideas y proyectos que estaban detenidos y todo te vendrá rodado. Se acabó el tiempo de las dudas y vacilaciones que no te llevan a nada. Ya sabes que la genialidad es tu fuerte, sácale partido y consigue lo que quieres. Es el momento de tomar decisiones que te hagan feliz.

Horóscopo para Piscis

Muchas felicidades. Deseas algo y dudas de que vaya a ocurrir, pero cree con firmeza en tus sueños porque la energía astral que estás recibiendo es tan mágica y poderosa que puedes llevarte una maravillosa sorpresa. Días de renovación y cambios que serán el primer paso para alcanzar lo que de verdad te importa. El apoyo de los tuyos te hará sentirte seguro e imparable.

Embed - HORÓSCOPO DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2024 | ESPERANZA GRACIA

El ranking de signos de Esperanza Gracia para la semana del 24 de febrero al 1 de marzo