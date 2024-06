Las predicciones del Niño Prodigio para el mes de junio, signo por signo

Por último, reveló que los números de la suerte que acompañarán a todos los signos son el 3, 15, 23, 45 y 47, y detalló las predicciones para cada uno durante el sexto mes de 2024.

Horóscopo para Aries

Llegan muchas oportunidades que no puedes desaprovechar, especialmente si vienen de un hombre, ya que esa persona va a darte eso que tú tanto anhelas; esa puerta se abre para ti. Las distracciones en este momento no son buenas para ti, en particular en tu casa. Cuídate de todo lo que venga a sacarte de tu confort y tu centro. Si vienen a comentarte algo negativo o en contra de otra persona, fíjate de dónde vienen esas palabras y con qué intención lo están diciendo. Hacia final de mes vas a estar frente a una persona joven que te va a ayudar a seguir adelante, ya sea en la parte romántica o económica. Si tienes un negocio, esta persona podría venir a tu vida a subirte de escalón; y si estás trabajando en una compañía, puede ser tu jefe que te puede ayudar a escalar a otra posición.

Horóscopo para Tauro

Los contactos y las relaciones serán la clave este mes: tienes que hablar con todo el mundo. Si alguien se acerca a hablarte, habla, especialmente si estás en busca de pareja, ya que a través de la comunicación llegará ese amor a tu vida. Por la puerta de tu casa, algo se va, se cierra, pero será para tu bien. Vas a estar en mejor posición con este retiro, ya sea de una persona o de una situación. Vas a sentir alivio porque lo que se retira es algo, que no sirve y tienes que dejar ir. Este mes lo vas a cerrar en paz y armonía, dándole gracias al universo, así que a partir del día 15 necesitas hacer mucha meditación y tienes que abrazar la paz espiritual.

Horóscopo para Géminis

Algo se terminó, una situación o una relación, pero vas a hacer cosas que no te atrevías a hacer antes. Es como que terminó el tiempo de prisión y ahora estás fuera, suelto, libre, nada te detiene. Si el trabajo no te dejaba disfrutar porque tenías que estar las 24 horas, eso ya se terminó; ahora vas a disfrutar y a gozar. Va a ser uno de los mejores momentos de tu vida. Vas a hablar con alguien muy poderoso sobre algo de dinero, pero también va a haber como un romance. Están haciendo algún tipo de alianza juntos y les va a ir muy bien. A partir del día 25 se pone todo muy fuerte; los signos de fuego son muy fuertes en esta persona. Hacia final de mes vas a tener una situación con familiares donde vas a tener que tener fe, esperanza y caridad.

Horóscopo para Cáncer

Se abren muchas puertas y vas a decir "por fin, esto yo me lo merecía". Ese día abre una botella de champagne, aunque no bebas, tira un poquito al piso, da gracias y brinda porque viene algo muy bueno y muy bonito para ti. En puerta de casa, cuidado, porque cuando llegan las cosas buenas detrás vienen los envidiosos, la brujería y las cosas malas. Tienes que cuidarte de cualquier energía negativa usando siempre un resguardo o talismán de protección. Siempre el mes antes del cumpleaños es un poquito trágico. Te quieren tumbar tus planes, te quieren acabar, pero no van a poder contigo.

Horóscopo para Leo

Te habla de mucho trabajo. Va a ser un mes para enfocarte, trabajar y lograr eso que tú tanto quieres y anhelas, ya sea subir de posición, un trabajo que no tienes o algo que tenga que ver con trabajo. Ojo con tres personas en tu trabajo. También te habla de un dinero que estás esperando. Te puede ir muy bien si estás envuelto en algo de bitcoin o bienes raíces. A partir del día 10, si tienes que hacer algún movimiento no lo hagas hasta después de junio. Te vas a enterar, tal vez a final de mes, de alguien que está embarazada o embarazado. Cuídate mucho si no está en tus planes.

Horóscopo para Virgo

Hogar feliz, familia, un momento para concentrarte en la parte familiar. Es como botar todo, olvidarte del mundo y concentrarte en tu familia, que es lo primero. Ya estás madurando; has dejado muchas cosas atrás y te costó, pero lo lograste. Cada cuestión tiene sus secuelas que tienes que ir trabajando y sanando. El tiempo todo lo cura, pero dale la espalda. Por fin algo muy oscuro y negativo llega a su final. Conseguirás muchas cosas que tal vez no lograste meses o años atrás.

Horóscopo para Libra

Te habla de usar tu sabiduría, pegarte a mujeres sabias y poderosas. Acércate a personas que vibren en tu sintonía, que sean inteligentes y buenas de corazón, que te ayuden y te den la mano. Estás todo el tiempo ayudando y pendiente, así que este mes tienes que absorber buenas vibras. Tu signo tiene que ver con un equilibrio y algunas veces no lo tienes, entonces deberías trabajar en eso a final de mes. No dejes las cosas que empezaste, especialmente si lo hiciste en este mes de junio. No bajes la guardia ni tires la toalla. Si estás tratando de que una persona cambie o estás tratando de aprender algo y no te sale, sé constante que las cosas cambiarán a tu favor.

Horóscopo para Escorpio

Cuídate de gente mala en este mes, de gente cruel y envidiosa. Van a hablar algo muy oscuro sobre ti, muy negativo. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas, no todo el mundo es amigo. Lo que tú no quieres que se sepa, no lo cuentes. Este mes llega un despojo o una limpia. Hay cosas que tienen que ver con un daño o desilusión, pero tú sabes que tarde o temprano te vengas. No van a poder contigo jamás. Al final de mes las cosas comienzan a cambiar y llega gente que vibra en tu misma sintonía, especialmente en lo que tiene que ver con buena armonía, amor y cosas lindas, así que prepárate.

Horóscopo para Sagitario

Acuérdate que eres una persona emprendedora, aventurera, que echa para adelante y no le tiene miedo a nada ni a nadie. Repítelo siempre porque hay retos que van a llegar a tu camino y tú lo vas a lograr, tú sales ganando en ese camino que va a ser de mucha luz. También te habla de mucho optimismo, especialmente si quieres que tus hijos o algún familiar hagan las cosas como tú les dices. Te sientes cansado, pero ten optimismo y fe que las cosas se van a dar. Si estás padeciendo un problema de salud, el tratamiento va a funcionar. Si tienes un problema de dinero, lo vas a conseguir. Sigue luchando que lo vas a lograr.

Horóscopo para Capricornio

Cuidado, porque hay mucho enredo. Hay alguien o algo que te quiere enredar, que quiere poner palabras en tu boca que tú no has dicho o habla cosas de más. Ten mucho cuidado con a quién le cuentas las cosas. Si vas a decir algo a alguien, dilo delante de otras personas para tener testigos. Vas a que tener que repartir algo, puede ser una herencia o cosas que ya no te sirvan. Te habla de ilusión que tiene que ver con el amor, o puede ser que llegues a otro país o a otro sitio con ilusión, así que vete preparando.

Horóscopo para Acuario

Vas a cosechar lo que ya sembraste; saca lo mejor de ese árbol y guárdalo para ti. También reparte, porque van a venir muchas cosas lindas, pero acuérdate que el mejor fruto tiene que ser para ti. Por puerta de casa, te habla de satisfacción: hay dos personas que te van a ayudar a salir adelante. También te habla de que pidas ayuda. Será un mes desafiante, especialmente hacia finales de mes. Vas a tener ciertas cosas o deudas que van a llegar de repente, cosas inesperadas, pero tú vas a salir a flote.

Horóscopo para Piscis

Buenas noticias vienen para ti y tienen que ver con dinero y salud. Desbaratas todo aquello que ya estaba haciéndote daño, ya sea algo que había en tu cuerpo o una persona, porque algunas veces hay gente que son peores que la enfermedad. Llega un mes donde vas a estar tranquilo. Si puedes irte una o dos semanas de vacaciones a final de este mes, deberías hacerlo. Si el sitio tiene agua o mar, sería espectacular para ti.