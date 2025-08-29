29 de agosto de 2025 Inicio
La Luna en Escorpio sacará a la luz todo lo que intentabas esconder

El astro nocturno escorpiano nos recuerda que antes de renacer necesitamos atravesar nuestras sombras.

La Luna en Escorpio sacará a la luz todo lo que intentabas esconder- el astro nocturno pasa por el signo del escorpión el viernes 29 y sábado 30 de agosto para sacudir emociones, transformar viejas heridas y poner sobre la mesa todo aquello que estaba silenciado.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Cada vez que la Luna pasa por este signo, permanece dos días y medio iluminando zonas profundas de nuestra vida, invitándonos a soltar lo que ya no nos sirve. Escorpio es un signo regido por Plutón, planeta asociado a la muerte simbólica, la transformación y el empoderamiento. Por eso, estos días pueden sentirse más intensos, cargados de emociones extremas, verdades que salen a la luz y decisiones que marcan un antes y un después. No es un tránsito para quienes buscan calma, sino para quienes se animan a mirar adentro.

El satélite lunar escorpiano además, invita a mutar, sanar y empoderarte. Puede ser exagerada, sí, pero detrás de esa intensidad hay una gran oportunidad para renacer con más fuerza y autenticidad.

escorpio
Qué sale a la luz con la Luna en Escorpio

Durante la Luna en Escorpio, las emociones pueden sentirse más densas o incluso incómodas. Sin embargo, esa incomodidad es necesaria para sanar viejas heridas o cortar con relaciones, hábitos y pensamientos que ya cumplieron su ciclo. Plutón nos empuja a ir hasta el fondo de las cosas, aunque duela.

A nivel colectivo, este tránsito puede traer revelaciones en temas políticos, económicos o sociales. Es el momento en que se caen las máscaras y salen a la luz verdades incómodas. Si algo estuvo oculto, este tránsito puede traer la información necesaria para entender qué estaba pasando realmente.

En el plano personal, estos días invitan a trabajar la intensidad emocional. La pasión, la sexualidad y los vínculos profundos se vuelven protagonistas. Es ideal para conversaciones íntimas, terapias o rituales de transformación. También es un gran ciclo para cortar con vínculos tóxicos o dinámicas de poder que te frenaban. Además, este contacto es perfecto para hacer introspección. Meditar, escribir un diario emocional o simplemente permitirse sentir puede ser profundamente liberador.

El cuerpo también lo siente: el signo de agua rige los genitales, el recto, la uretra, los ovarios y la próstata. Por eso, conviene cuidar estas áreas y prestar atención a cualquier síntoma físico o emocional que aparezca durante estos días.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto

Venus entró en Leo, desatando una ola de pasión para algunos signos zodiacales.

Romance a lo grande: Venus en Leo promete fuego para algunos signos, ¿cuáles son?

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto.

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

