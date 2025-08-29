La Luna en Escorpio sacará a la luz todo lo que intentabas esconder- el astro nocturno pasa por el signo del escorpión el viernes 29 y sábado 30 de agosto para sacudir emociones, transformar viejas heridas y poner sobre la mesa todo aquello que estaba silenciado.
Cada vez que la Luna pasa por este signo, permanece dos días y medio iluminando zonas profundas de nuestra vida, invitándonos a soltar lo que ya no nos sirve. Escorpio es un signo regido por Plutón, planeta asociado a la muerte simbólica, la transformación y el empoderamiento. Por eso, estos días pueden sentirse más intensos, cargados de emociones extremas, verdades que salen a la luz y decisiones que marcan un antes y un después. No es un tránsito para quienes buscan calma, sino para quienes se animan a mirar adentro.
El satélite lunar escorpiano además, invita a mutar, sanar y empoderarte. Puede ser exagerada, sí, pero detrás de esa intensidad hay una gran oportunidad para renacer con más fuerza y autenticidad.
escorpio
El signo del zodíaco que mejor besa según la inteligencia artificial.
Qué sale a la luz con la Luna en Escorpio
Durante la Luna en Escorpio, las emociones pueden sentirse más densas o incluso incómodas. Sin embargo, esa incomodidad es necesaria para sanar viejas heridas o cortar con relaciones, hábitos y pensamientos que ya cumplieron su ciclo. Plutón nos empuja a ir hasta el fondo de las cosas, aunque duela.
A nivel colectivo, este tránsito puede traer revelaciones en temas políticos, económicos o sociales. Es el momento en que se caen las máscaras y salen a la luz verdades incómodas. Si algo estuvo oculto, este tránsito puede traer la información necesaria para entender qué estaba pasando realmente.
En el plano personal, estos días invitan a trabajar la intensidad emocional. La pasión, la sexualidad y los vínculos profundos se vuelven protagonistas. Es ideal para conversaciones íntimas, terapias o rituales de transformación. También es un gran ciclo para cortar con vínculos tóxicos o dinámicas de poder que te frenaban. Además, este contacto es perfecto para hacer introspección. Meditar, escribir un diario emocional o simplemente permitirse sentir puede ser profundamente liberador.
El cuerpo también lo siente: el signo de agua rige los genitales, el recto, la uretra, los ovarios y la próstata. Por eso, conviene cuidar estas áreas y prestar atención a cualquier síntoma físico o emocional que aparezca durante estos días.