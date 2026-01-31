31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La Luna en Cáncer activa encuentros familiares: los signos más favorecidos

Este tránsito lunar nos recuerda que cuidar y dejarnos cuidar también es una forma de fortaleza, y que en la pausa, el afecto y la escucha se encuentra una poderosa fuente de equilibrio emocional.

Por
Con la luna en cáncer pueden emerger memorias del pasado o emociones profundas que piden ser escuchadas con ternura.

Con la luna en cáncer pueden emerger memorias del pasado o emociones profundas que piden ser escuchadas con ternura.

  • La luna en cáncer propone una jornada ideal para priorizar vínculos cercanos y espacios de intimidad
  • Aumenta la necesidad de contención, cuidado y pertenencia emocional
  • Favorece encuentros familiares, charlas profundas y reconciliaciones
  • Buen momento para planes tranquilos, caseros o ligados a lo afectivo

La Luna en Cáncer activa encuentros familiares y emociones profundas este sábado: hoy, el astro nocturno transita por su signo de domicilio, y potencia una energía de cercanía, cuidado y necesidad de pertenencia. Los signos más favorecidos.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero

Es un día propicio para bajar el ritmo, priorizar planes tranquilos y crear espacios donde la intimidad emocional pueda florecer. Reuniones familiares, encuentros pequeños, charlas sinceras o incluso momentos de silencio compartido cobran un valor especial. La energía acompaña a quienes buscan sanar vínculos, reconectar con sus raíces o simplemente sentirse acompañados.

La sensibilidad está intensificada, pero no se manifiesta desde el conflicto o el exceso emocional, sino desde una fraternidad afectiva que abraza y contiene. Aparecen ganas de quedarse en casa, cocinar para otros, ordenar recuerdos, abrazar sin palabras y nutrir tanto el cuerpo como el alma.

luna cancer

Los signos más favorecidos por la Luna en Cáncer

  • Cáncer: la energía lunar te potencia. Momento ideal para reunir a la familia, sanar vínculos y expresar lo que sentís sin filtros.
  • Capricornio (signo opuesto): el tránsito te invita a bajar la guardia y conectar con lo afectivo. Puede haber encuentros familiares clave o charlas necesarias.
  • Piscis: día propicio para compartir desde la empatía y la escucha. Te sentís más comprendido y emocionalmente sostenido.
  • Escorpio: la Luna activa memorias, lazos profundos y encuentros significativos que fortalecen la intimidad emocional.

En general, este tránsito favorece planes hogareños, rituales familiares y momentos simples pero cargados de sentido, ideales para nutrir el corazón antes de la semana que comienza.

Noticias relacionadas

El 6 de febrero de 2026, Mercurio entra en Piscis impactando a los signos.

Mercurio entra en Piscis: cómo cambia la comunicación de todos los signos

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 31 de enero

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero

El último finde de enero marca un antes y un después para estos signos.

El último fin de semana de enero marca un antes y un después para estos signos

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero

Rating Cero

Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.
play

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.
play

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Mientras Miranda! se toma un respiro, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

Mientras Miranda! se toma un descanso, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

play

El insólito escándalo que tiene a Santi Maratea contra las cuerdas: "Me hago responsable"

Aquino aseguró que la espiritualidad la ayudó a superar las pérdidas.
play

"Lo enterró solo": el desgarrador relato de Soledad Aquino sobre el hijo que perdió con Marcelo Tinelli

últimas noticias

La ciencia actual sostiene que el sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina toxinas acumuladas durante la jornada diaria.

Qué importancia tiene el sueño para la longevidad: es más relevante que la dieta y el ejercicio

Hace 14 minutos
play
Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Hace 16 minutos
play
Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Hace 18 minutos
Conocé todo sobre el Palacio Noel, lugar destacado dentro del Turismo en Buenos Aires

Cómo es el Palacio Noel, el lugar de Buenos Aires que también tiene un jardín destacado y es ideal para visitar

Hace 21 minutos
Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Hace 22 minutos