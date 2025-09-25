25 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 26 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Te contamos sobre las mejores meditaciones astrales para cada signo.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los momentos con su pareja serán mágicos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Los asuntos laborales le irán muy bien. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Estabilidad sentimental. Aumentan sus ingresos. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. El contacto con la naturaleza le animará.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Poca disposición para el amor. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Buenas noticias profesionales. Vigile esas dolencias que sufre.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Le conviene no gastar más de lo necesario. Perspectivas laborales estupendas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Ahorre intentando controlar los gastos. No se precipite ante esas ofertas laborales. Es hora de que empiece a cuidar de su cuerpo.

