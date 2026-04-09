Horóscopo de hoy, viernes 10 de abril

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Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 10 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus en Géminis: qué significa que el planeta del amor entre en un signo de aire

(21 de marzo al 20 de abril)

Viernes que motiva a levantarse de nuevo con la frente alta y la armonía a pleno. Consiguen emparejar la economía y sentir un alivio que esperaban.

(21 de abril al 21 de mayo)

Comienzos con excelente energía y aspectación. Hay prioridades que resolver sin distraer las obligaciones en este día con mucho movimiento.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las cosas se pueden decir el punto es el modo y el énfasis que se pongan en las palabras. Día de conversaciones, negociaciones y arreglos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Pueden tener en este día actividades extras que les ocuparán tiempo. Soluciones que llegan y nuevos puntos de partida en el plano familiar.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Ocuparse de la salud física es importante, necesario y hace sentirse bien por ocuparse de uno mismo. Día de consolidación y buena fortuna.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Traen recuerdos a sus mentes de situaciones del pasado que fueron buenas. Recordar lo mejor vivido hace bien. Día de encuentro con uno.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Expulsen la tristeza de sus mentes cambiándola por pensamientos bellos y plenos. La sensibilidad libriana a flor de piel. Hagan Arte.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Viernes enfático que les da energía suficiente como para poder llevar a cabo sus propósitos y consolidarlos en éxito. Las cosas llegan, no duden.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ambición sana consolidada en su lucha diaria de querer superarse y crecer. Hay señales positivas que los incentiva a seguir.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Variedad de pensamientos en cuanto a poder llevar a cabo esos movimientos de dinero que desean. Día lúcido y equilibrado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Aguateros con mucha creatividad en este lunes con buenas reuniones, comienzos, arreglos, firmas y diálogos. Luminosidad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sabrán lo que les dicta su corazón y sentirán la libertad de decirlo y de permitirse sentir. Lunes movilizado interiormente pero feliz.