9 de abril de 2026 Inicio
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Venus en Géminis: qué significa que el planeta del amor entre en un signo de aire

Este tránsito activa la comunicación, el intercambio y la curiosidad, invitando a vivir las relaciones desde un lugar más liviano, dinámico y mental.

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Es un período ideal para conocer gente nueva

Es un período ideal para conocer gente nueva, socializar y abrirse a nuevas experiencias.

  • Venus entra en Géminis el 24 de abril de 2026 a las 04:04, marcando un cambio clave en la energía del amor y los vínculos.
  • El planeta del amor se mueve a un signo de aire, asociado a la comunicación, lo social y el intercambio.
  • Este tránsito favorece las conversaciones, el coqueteo y las conexiones mentales.
  • Las relaciones se vuelven más livianas, curiosas y dinámicas.

Venus entra en Géminis: el 24 de abril, el planeta del amor, los vínculos y el valor personal ingresa en un perfil astral de aire, marcando un cambio de energía clave en el clima afectivo y social. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Enterate que depara tu signo para este jueves.
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Con Venus en el signo de los gemelos, el deseo pasa por la palabra: conectar, hablar, seducir con ideas y abrirse a nuevas experiencias. Es un período ideal para socializar, conocer personas, reactivar vínculos y animarse a conversaciones pendientes. Sin embargo, también puede traer cierta inestabilidad emocional o dispersión si no hay claridad en lo que se busca.

Este tránsito pone el foco en:

  • La comunicación en las relaciones
  • La necesidad de estímulo mental en el amor
  • La apertura a nuevas conexiones sociales
  • La curiosidad, el coqueteo y la diversidad de intereses

Clave: decir lo que sentís, pero también escuchar activamente.

pareja

Cómo impacta en cada signo Venus en Géminis

Aries

Tu forma de vincularte se vuelve más directa y comunicativa. Buen momento para expresar lo que sentís.

Tauro

Se activan temas de autoestima y valor personal. Revisá qué estás dispuesto a dar y recibir.

Géminis

Venus en tu signo potencia tu magnetismo. Estás más atractivo, sociable y con ganas de conectar.

Cáncer

Necesidad de introspección emocional. Podrías preferir vínculos más reservados o discretos.

Leo

Se activa tu vida social. Amistades, grupos y proyectos compartidos cobran protagonismo.

Virgo

El amor puede mezclarse con lo profesional. Relaciones que nacen en el trabajo o exposición pública.

Libra

Ganas de expandirte en el amor. Posibles conexiones con personas de otros lugares o culturas.

Escorpio

Vínculos intensos, pero con necesidad de diálogo. Momento para hablar de lo profundo.

Sagitario

El foco está en la pareja. Se activan conversaciones clave para definir vínculos.

Capricornio

Cambios en rutinas y dinámicas diarias. El amor se expresa en los pequeños gestos.

Acuario

Etapa creativa y romántica. Más juego, disfrute y liviandad en el amor.

Piscis

Se moviliza lo emocional en el hogar. Temas familiares o del pasado pueden reaparecer.

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