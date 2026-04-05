Venus entra en Géminis: cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social

¿Cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social?
El 24 de abril a las 04:04, Venus entra en Géminis y marca un cambio en la forma de vincularnos, amar y relacionarnos socialmente
Es una energía más ligera, mental y curiosa, donde el amor se expresa a través de la palabra, el juego y la conversación
El amor se vuelve más mental que emocional
Aumenta la curiosidad en los vínculos
Venus entra en Géminis: el 24 de abril a las 04:04, se perfecciona un transito que marca un cambio fuerte en la forma de vincularnos, comunicarnos y disfrutar. ¿Cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social?
Cuando Venus, el astro del romanticismo, la belleza y el placer, ingresa en el signo de los gemelos, la energía se vuelve más ligera, curiosa y social. Ya no se trata de vínculos intensos o profundos a cualquier costo, sino de conexión mental, conversación, juego e intercambio.
¿Qué significa Venus en Géminis?
Este tránsito activa una forma más mental y liviana de amar. Las emociones no desaparecen, pero se expresan de otra manera:
Más conversación, menos drama
Más curiosidad, menos posesividad
Más juego, menos intensidad rígida
Más conexión mental que emocional profunda
Es una etapa donde el deseo pasa mucho por la palabra, la charla y la compatibilidad intelectual.
Cómo impacta Venus en Géminis en cada signo
Aries
Aumenta el deseo de coquetear y socializar. Buen momento para conocer personas nuevas y disfrutar sin tanta intensidad emocional.
Tauro
Necesidad de salir de la zona de confort en el amor. Más curiosidad, pero también cierta inestabilidad emocional.
Géminis
Encanto personal en alza. Etapa de magnetismo, conversación fluida y mayor atractivo social.
Cáncer
Tensión entre emoción y mente. Posibles vínculos que despiertan curiosidad, pero sin tanta seguridad emocional.
Leo
Vida social activa y romances divertidos. Atracción por personas inteligentes y comunicativas.
Virgo
Mayor apertura mental en vínculos. Posibilidad de conocer a alguien en contextos cotidianos o laborales.
Libra
Etapa muy favorable: encanto, magnetismo y facilidad para conectar emocional y socialmente.
Escorpio
Más liviandad en el amor, pero también dificultad para sostener la profundidad emocional habitual.
Sagitario
Gran compatibilidad con esta energía. Amor basado en libertad, humor y exploración.
Capricornio
Aprendizaje en comunicación afectiva. Necesidad de expresar más lo que sentís.
Acuario
Muy buen tránsito para vos: conexiones mentales fuertes, vínculos diferentes e inesperados.
Piscis
Confusión entre emoción y razón. Tendencia a idealizar conversaciones o vínculos.