5 de abril de 2026 Inicio
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Venus entra en Géminis: cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social

El 24 de abril, el astro romántico activa una etapa donde el flechazo se vuelve más social, curioso y comunicativo, con vínculos que se construyen desde la palabra, el juego y la conexión mental.

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¿Cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social?

¿Cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social?

  • El 24 de abril a las 04:04, Venus entra en Géminis y marca un cambio en la forma de vincularnos, amar y relacionarnos socialmente
  • Es una energía más ligera, mental y curiosa, donde el amor se expresa a través de la palabra, el juego y la conversación
  • El amor se vuelve más mental que emocional
  • Aumenta la curiosidad en los vínculos

Venus entra en Géminis: el 24 de abril a las 04:04, se perfecciona un transito que marca un cambio fuerte en la forma de vincularnos, comunicarnos y disfrutar. ¿Cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social?

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Cuando Venus, el astro del romanticismo, la belleza y el placer, ingresa en el signo de los gemelos, la energía se vuelve más ligera, curiosa y social. Ya no se trata de vínculos intensos o profundos a cualquier costo, sino de conexión mental, conversación, juego e intercambio.

¿Qué significa Venus en Géminis?

Este tránsito activa una forma más mental y liviana de amar. Las emociones no desaparecen, pero se expresan de otra manera:

  • Más conversación, menos drama
  • Más curiosidad, menos posesividad
  • Más juego, menos intensidad rígida
  • Más conexión mental que emocional profunda

Es una etapa donde el deseo pasa mucho por la palabra, la charla y la compatibilidad intelectual.

astrologia

Cómo impacta Venus en Géminis en cada signo

Aries

Aumenta el deseo de coquetear y socializar. Buen momento para conocer personas nuevas y disfrutar sin tanta intensidad emocional.

Tauro

Necesidad de salir de la zona de confort en el amor. Más curiosidad, pero también cierta inestabilidad emocional.

Géminis

Encanto personal en alza. Etapa de magnetismo, conversación fluida y mayor atractivo social.

Cáncer

Tensión entre emoción y mente. Posibles vínculos que despiertan curiosidad, pero sin tanta seguridad emocional.

Leo

Vida social activa y romances divertidos. Atracción por personas inteligentes y comunicativas.

Virgo

Mayor apertura mental en vínculos. Posibilidad de conocer a alguien en contextos cotidianos o laborales.

Libra

Etapa muy favorable: encanto, magnetismo y facilidad para conectar emocional y socialmente.

Escorpio

Más liviandad en el amor, pero también dificultad para sostener la profundidad emocional habitual.

Sagitario

Gran compatibilidad con esta energía. Amor basado en libertad, humor y exploración.

Capricornio

Aprendizaje en comunicación afectiva. Necesidad de expresar más lo que sentís.

Acuario

Muy buen tránsito para vos: conexiones mentales fuertes, vínculos diferentes e inesperados.

Piscis

Confusión entre emoción y razón. Tendencia a idealizar conversaciones o vínculos.

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