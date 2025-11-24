Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

El astrólogo reveló cómo vive cada signo el período ideal para practicar la gratitud, cerrar el mes con conciencia y atraer abundancia desde pequeños gestos cotidianos.

Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, reveló el horóscopo semanal y dejó un mensaje que atraviesa a todo el zodíaco: la energía de Acción de Gracias, ¿cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?

Según explicó, esta etapa del año es ideal para reconocer los logros, los aprendizajes y también las pequeñas cosas que sostuvieron el camino durante 2025.

El astrólogo publicó en su canal de YouTube un mensaje especial en el que detalló cómo pueden practicar la gratitud los signos durante la semana del 24 al 30 de noviembre. Para el especialista, agradecer no solo es un gesto espiritual: es una forma de atraer abundancia, claridad y paz interior.

Para Aries, esta semana implica volver a valorar los momentos simples compartidos con familia o amigos. Un plato preparado con amor puede convertirse en un puente para fortalecer vínculos. Leo, en cambio, tiene que poner el foco en reconocer a quienes lo acompañaron este año. Un “gracias por estar” será clave para profundizar relaciones.

Signos de Tierra: gratitud práctica y con intención

Tauro deberá agradecer su estabilidad material, incluso en tiempos fluctuantes. Encender una vela verde y repetir “gracias por la seguridad que siempre vuelve a mí” puede ayudar a reforzar esa energía. Virgo tiene que celebrar la salud cotidiana, dedicando tiempo a hábitos sencillos que mejoren su bienestar.

Signos de Aire: el hogar, los vínculos y los maestros del camino

Géminis deberá agradecer por el hogar y por las raíces que lo sostienen. Crear un rincón especial con flores o fotos familiares puede ser una buena forma de honrar esa energía. Libra tendrá una semana ideal para celebrar sus vínculos y agradecer lo aprendido junto con otras personas.

Signos de Agua: gratitud desde la emoción y la empatía

Cáncer debe agradecer por su voz, sus ideas y su capacidad de comunicarse. Un mensaje o una llamada sincera puede cambiar el tono de la semana. Escorpio necesita agradecer el presente antes de avanzar con nuevas acciones. Escribir tres cosas del día a día que disfruta es un ejercicio transformador.

Para cerrar su lectura, Niño Prodigio compartió los números de la Copa de la Suerte de la semana: 49, 16, 87, 31, 4 y 38, y la frase final que lo caracteriza: “Con Dios todo, sin él nada”.