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Horóscopo de hoy, miércoles 8 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 8 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Necesita recapacitar más sobre su nueva relación. Está en un buen momento económico. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La pasión en los romances no será duradera. Le interesa ahorrar para poder hacer frente a sus deudas. Momento bastante difícil en el terreno laboral. Puede que necesite un expectorante.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los solteros estarán rebosantes de energía. Posibles pérdidas de bienes. Hoy le encomendarán un nuevo trabajo. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Nota que algunas personas le atraen bastante. Debe velar más por sus intereses económicos. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sea más cariñoso con su familia. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

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