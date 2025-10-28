28 de octubre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 29 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 29 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. Escuche a los más veteranos en su trabajo. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Estará muy bien entre sus seres queridos. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. El contacto con la naturaleza le relajará.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su familia le hará llegar todo su cariño. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Tenga siempre presente su prestigio profesional, es su aval. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Surge una sorpresa en su vida amorosa. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione los perderá.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Aproveche para estudiar algo nuevo. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Desengaño amoroso. Ahorra gracias a los regalos que le hacen. Momento propicio para cambiar de profesión. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tendencia a enamorarse como un colegial. Se produce un ingreso que no esperaba. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

