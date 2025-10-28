Luna Llena en Aries: cómo sentirá cada signo la energía explosiva del 7 de octubre

La Luna Llena en Aries se perfecciona el 7 de octubre de 2025 y marca un momento de emociones intensas, impulsos fuertes y decisiones rápidas. ¿Cómo sentirá cada signo la energía explosiva del plenilunio?.
La lunación ariana nos invita a equilibrar emoción y razón, a actuar con independencia y valentía, y a evaluar nuestras relaciones y decisiones con conciencia.
Este tránsito astral invita a reflexionar sobre la independencia personal, la iniciativa y la manera en que manejamos nuestra esencia vital. El Sol en Libra, que simboliza nuestra identidad, individualidad y áreas donde debemos brillar, potencia la búsqueda de armonía y justicia. Mientras que La Luna en Aries representa emociones, instintos y seguridad, impulsando decisiones directas y decididas, pero también la acción desmedida.
Se trata de un buen momento para evaluar emociones antes de actuar y aprender a canalizar la vibra de manera productiva, tomar iniciativas, iniciar proyectos y conectar con nuestra fuerza interior.