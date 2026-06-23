Horóscopo de hoy, miércoles 24 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 24 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries no mezquines amor que la vida te devuelve el doble. La plata empieza a acomodarse solita durante el día. En el trabajo van reconocerte. Recomendación de la jornada: salí a caminar.

Tauro, se nota que estás cerca de las personas por compromiso. Sincerate y no fuerces vínculos donde no querés estar. Considerá trabajar por tu cuenta, todo el desgaste que estás padeciendo es para los demás y poco queda en casa.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis paciencia en el amor porque es una jornada poco amigable para esos asuntos. Los mejores aliados del día son el ahorro y el descanso ya que pueden surgir imprevistos que requieran dinero y energía a fin de mes.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer es un día para poner en orden las cuentas ya que el trabajo va a mermar. Si en casa las cosas no están bien, lo mejor es despejarse y buscar refugio en amigos o compañeros de trabajo que te saquen de los problemas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo la charla con la pareja es un pendiente de esta semana, hoy es un buen día para tenerla. Atento porque te van a ofrecer una posibilidad laboral jugosa, evaluá bien la situación antes de dar el sí.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo, en el amor estás un poco distante, animate a mostrar más lo que sentís. Hoy podés darte algún gusto sin tanta culpa. En el trabajo se ve venir un buen acuerdo. Si arrancás con el deporte, hacelo sin exigirte de más.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra vas a disfrutar mucho de la compañía de tus amigos, son un gran apoyo. Los problemas de dinero empiezan a calmarse. Los consejos de tus colegas te van a servir para avanzar. Tu agenda se llena, así que cuidá tu energía.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio abrite más con tu familia, te va a hacer bien. Controlá los gastos, que se te van de las manos. Los consejos profesionales que recibas van a ser útiles. Ojo con los tirones por exceso de ejercicio, escuchá a tu cuerpo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, la persona que querés vuelve, tené paciencia. Las decisiones económicas, mejor dejarlas para otro día. Ese traslado puede traerte un ingreso extra. Y si algo te duele, no lo ignores, consultá al médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio estás rodeado de cariño, disfrutalo. Aprovechá cualquier oportunidad para sumar ingresos. Terminá esos proyectos que quedaron pendientes. Puede aparecer un dolor de muela pasajero, nada grave.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario no dejes que la opinión de otros afecte tu relación. Prepárate para nuevos gastos. En lo profesional, es momento de asumir riesgos. Conversar te va a ayudar a liberar tensiones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es hora de renovar parte de tu círculo de amistades, te va a dar aire fresco. Controlá tu economía, que anda ajustada. Poné más empeño en el trabajo, porque si no otros pueden adelantarse. Y cuidá tu cuerpo haciendo ejercicio para mantenerte bien.