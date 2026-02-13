13 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 14 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 14 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Energía propicia para recibir propuestas formales o iniciar conversaciones profesionales importantes.Mayor claridad para definir objetivos y asumir responsabilidades a largo plazo.Posibles llamados, reuniones o mensajes que activan movimientos concretos en el trabajo.Reconocimiento al esfuerzo sostenido y a la constancia de los últimos meses.Necesidad de actuar con madurez, estrategia y compromiso real.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Consulte a un experto en asuntos financieros. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. No abuse de la generosidad de los demás. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su pareja le hará tocar el cielo. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Se va recuperando del cansancio reciente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Momento económico diez, disfrútelo. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Jornada tranquila física y mentalmente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Momento poco propicio para las inversiones. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Jornada para cuidar las articulaciones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No deje que nadie se meta en su relación. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Poca disposición para el amor. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Buenas noticias profesionales. Vigile esas dolencias que sufre.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

