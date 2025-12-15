Ni Leo ni Piscis: estos serán los signos con mejor suerte de la semana, según Esperanza Gracia El fin de año se acelera con la última Luna llena de 2025, una energía clave que potencia el devenir de algunos perfiles astrales favoreciendo cierres, decisiones importantes y oportunidades en el amor y los proyectos personales. Por + Seguir en







Colores como verde, dorado, rojo y azul ayudan a potenciar la suerte en la previa de las fiestas. Diciembre avanza y los movimientos planetarios empiezan a definir quiénes llegan mejor parados a la recta final del año. Según el ranking de la astróloga Esperanza Gracia, hay tres signos del zodiaco con mejor suerte esta semana, con impacto directo en el amor y los proyectos.

Con los tránsitos planetarios jugando a favor, algunos perfiles astrales se consolidan como los signos con el mejor pasar del momento. La cuenta regresiva hacia fin de año los encuentra brillando, con oportunidades concretas y un clima astral que invita a confiar y avanzar.

El fin de año se acerca y esta semana se perfecciona la última Luna llena del año, un evento que invita a hacer balances, cerrar etapas y tomar conciencia de todo lo vivido en los últimos meses. Esta lunación marca un punto culminante, ideal para soltar lo que ya cumplió su ciclo y enfocarse en los objetivos que se quieren consolidar de cara al nuevo comienzo que se avecina. Con esta energía intensa sobre el cielo, las emociones se vuelven más visibles y los movimientos astrales impulsan decisiones clave antes de despedir el 2025.

astrologia Los signos con mejor suerte de la semana según Esperanza Gracia Capricornio Capricornio inicia la semana con un fuerte envión energético. El ingreso de Marte en el signo, el día 15, marca un antes y un después: aumenta la iniciativa, la motivación y las ganas de actuar. Es un período especialmente favorable para avanzar en proyectos laborales, tomar decisiones con firmeza y asumir responsabilidades con mayor seguridad. El magnetismo personal también se intensifica, lo que mejora la confianza y favorece los vínculos, en especial los acercamientos afectivos.

Géminis Para Géminis, la energía lunar impulsa cambios necesarios y abre la puerta a nuevas ideas y experiencias. Es una semana ideal para salir de la rutina, animarse a conocer personas distintas y explorar caminos que antes parecían lejanos. La suerte acompaña decisiones importantes y puede traer sorpresas positivas. En el plano amoroso, hay chances de recuperar la chispa y volver a ilusionarse, especialmente si se dejan atrás viejas dudas.