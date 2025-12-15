15 de diciembre de 2025 Inicio
Ni Leo ni Piscis: estos serán los signos con mejor suerte de la semana, según Esperanza Gracia

El fin de año se acelera con la última Luna llena de 2025, una energía clave que potencia el devenir de algunos perfiles astrales favoreciendo cierres, decisiones importantes y oportunidades en el amor y los proyectos personales.

Por
Diciembre avanza y los movimientos planetarios empiezan a definir quiénes llegan mejor parados a la recta final del año

  • La última Luna llena del año marca un momento de cierres, balances y definiciones antes del fin de 2025.
  • Sagitario, Géminis y Capricornio concentran la mejor energía astral de la semana, según Esperanza Gracia.
  • Los tránsitos planetarios favorecen decisiones clave en el amor, el trabajo y los proyectos personales.
  • Colores como verde, dorado, rojo y azul ayudan a potenciar la suerte en la previa de las fiestas.

Diciembre avanza y los movimientos planetarios empiezan a definir quiénes llegan mejor parados a la recta final del año. Según el ranking de la astróloga Esperanza Gracia, hay tres signos del zodiaco con mejor suerte esta semana, con impacto directo en el amor y los proyectos.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre

Con los tránsitos planetarios jugando a favor, algunos perfiles astrales se consolidan como los signos con el mejor pasar del momento. La cuenta regresiva hacia fin de año los encuentra brillando, con oportunidades concretas y un clima astral que invita a confiar y avanzar.

El fin de año se acerca y esta semana se perfecciona la última Luna llena del año, un evento que invita a hacer balances, cerrar etapas y tomar conciencia de todo lo vivido en los últimos meses. Esta lunación marca un punto culminante, ideal para soltar lo que ya cumplió su ciclo y enfocarse en los objetivos que se quieren consolidar de cara al nuevo comienzo que se avecina. Con esta energía intensa sobre el cielo, las emociones se vuelven más visibles y los movimientos astrales impulsan decisiones clave antes de despedir el 2025.

astrologia

Los signos con mejor suerte de la semana según Esperanza Gracia

Capricornio

Capricornio inicia la semana con un fuerte envión energético. El ingreso de Marte en el signo, el día 15, marca un antes y un después: aumenta la iniciativa, la motivación y las ganas de actuar. Es un período especialmente favorable para avanzar en proyectos laborales, tomar decisiones con firmeza y asumir responsabilidades con mayor seguridad. El magnetismo personal también se intensifica, lo que mejora la confianza y favorece los vínculos, en especial los acercamientos afectivos.

Géminis

Para Géminis, la energía lunar impulsa cambios necesarios y abre la puerta a nuevas ideas y experiencias. Es una semana ideal para salir de la rutina, animarse a conocer personas distintas y explorar caminos que antes parecían lejanos. La suerte acompaña decisiones importantes y puede traer sorpresas positivas. En el plano amoroso, hay chances de recuperar la chispa y volver a ilusionarse, especialmente si se dejan atrás viejas dudas.

Sagitario

Sagitario lidera el ranking semanal con una poderosa concentración de energía en su signo. El Sol, Mercurio y Venus potencian el carisma, la comunicación y la capacidad de influir en los demás. Todo lo que diga o proponga tendrá impacto y puede abrir puertas inesperadas. El entusiasmo y la actitud positiva atraerán oportunidades, mientras que en lo afectivo se vislumbran cambios que aportan mayor estabilidad. Además, los días 18 y 19 contará con la protección especial de la Luna, que realzará su magnetismo natural.

Colores de la suerte

Para Capricornio, Géminis y Sagitario, Esperanza Gracia recomienda apoyarse en colores vinculados a la energía navideña. El verde, el dorado, el rojo y el azul ayudan a potenciar el ánimo, atraer buenas vibras y encarar la semana con optimismo en la antesala de las fiestas.

