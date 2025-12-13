13 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 14 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 14 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Sol en Capricornio: cómo influye en cada signo este tránsito.
El Sol entra en Capricornio el 21 de diciembre: así impacta en cada signo para cerrar el 2025 con foco

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Arregle las desavenencias sentimentales. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Una pareja es cosa de dos, no lo olvide. Ciertos problemas de índole económico le preocuparán. Sea más humilde y pida ayuda a sus compañeros. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Puede tener grandes gastos inesperados. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Cuidado con los gastos excesivos. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Abríguese para evitar constipados.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Tensión laboral, manténgase alerta. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Relaje sus músculos y su mente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

