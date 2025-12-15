15 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 15 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente ahorrar un poco más. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Están atacando su autoestima y eso le disgusta mucho.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Jornada sentimentalmente inestable. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. La cabeza va a ser su zona más delicada.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La base de una buena economía es el control. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su vida sentimental no va nada mal. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Preste atención a los cambios profesionales. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

