La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video.

La escena musical argentina volvió a sorprender con una alianza explosiva: Lali Espósito y La Joaqui lanzarán una colaboración que promete convertirse en un hit.

El anuncio se hizo oficial con un adelanto que ya circula en redes y que confirmó las sospechas que los fans habían detectado en los últimos días. El estreno será este miércoles, según confirma el video que publicó la cantante de RKT, aunque todavía se desconoce el nombre del tema.

La Joaqui había dejado una pista clave en sus redes sociales cuando compartió un video aplicándose Chanel N°5, la icónica fragancia que Lali menciona en su canción N5, lanzada en 2022 y convertida en uno de sus grandes éxitos. Ese guiño fue suficiente para que los seguidores empezaran a especular con una colaboración.

La colaboración llega en un momento clave para ambas: Lali viene de un año cargado de presentaciones en el marco de su gira nacional e internacional con su último álbum No vayas a atender cuando el demonio llama y su participación como coach en La Voz Argentina. Por su parte, La Joaqui atraviesa una etapa de crecimiento artístico y expansión de su música más allá del circuito del RKT.

Embed EN DOS DÍAS SALE LA CANCIÓN DE LALI Y LA JOAQUI pic.twitter.com/xf3ogDx76z — aaron (@aarontsuarez) August 18, 2025