La Luna en Piscis pide rendirse: los tres signos más golpeados emocionalmente

Este domingo 10 de agosto, la Luna en Piscis llega con un clima emocional intenso. Después del plenilunio en Acuario, que iluminó verdades y marcó finales, este tránsito invita a soltar y dejar que las aguas fluyan, aunque tres signos estarán más golpeados emocionalmente
La sensibilidad está a flor de piel y las emociones, más expuestas que nunca. La energía pisciana es profundamente intuitiva y empática, pero también puede traer confusión, nostalgia y una tendencia a evadir lo que duele. En cuestiones sentimentales, esto se traduce en amores que se cierran, conversaciones que ya no se pueden postergar y decisiones que, aunque pesen, parecen inevitables. Hoy, el corazón y la mente podrían no estar de acuerdo, y eso generará tensión.
Tres signos, en particular, sentirán con más fuerza este impacto: el astro nocturno funcionará como un espejo que muestra lo que necesitan aceptar para poder avanzar. Ya sea un final, un cambio de dinámica o la comprensión de que no todo está bajo su control, la clave estará en rendirse sin resignarse.
La oposición directa de la Luna en Piscis a tu Sol remueve emociones ocultas y te obliga a confrontar aquello que estabas evitando. Puede que tengas que cerrar una etapa sentimental o poner límites claros en una relación.
Sagitario
La cuadratura de la Luna en Piscis con tu signo genera tensión entre lo que querés y lo que te pide el corazón. El deseo de libertad choca con necesidades afectivas, y eso puede derivar en discusiones o replanteos.
Géminis
La Luna en Piscis activa tu zona más alta de la carta, iluminando temas de imagen pública y relaciones. Puede que te sientas más vulnerable y que cuestiones si la persona que está a tu lado realmente acompaña tu camino.