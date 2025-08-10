10 de agosto de 2025 Inicio
La Luna en Piscis pide rendirse: los tres signos más golpeados emocionalmente

Hoy es un día para no tomar decisiones apresuradas, pero sí para escuchar lo que tu intuición viene diciendo desde hace tiempo. La rendición que propone el cosmos no es derrota, sino una forma de permitir que llegue algo mejor.

Por
Este domingo 10 de agosto

Este domingo 10 de agosto, la Luna en Piscis llega con un clima emocional intenso. 

Freepik

Este domingo 10 de agosto, la Luna en Piscis llega con un clima emocional intenso. Después del plenilunio en Acuario, que iluminó verdades y marcó finales, este tránsito invita a soltar y dejar que las aguas fluyan, aunque tres signos estarán más golpeados emocionalmente

Con la Luna en Piscis activando la energía emocional y espiritual, muchos buscan realizar rituales para empezar la semana con la intención de sanar, soltar o atraer paz
La sensibilidad está a flor de piel y las emociones, más expuestas que nunca. La energía pisciana es profundamente intuitiva y empática, pero también puede traer confusión, nostalgia y una tendencia a evadir lo que duele. En cuestiones sentimentales, esto se traduce en amores que se cierran, conversaciones que ya no se pueden postergar y decisiones que, aunque pesen, parecen inevitables. Hoy, el corazón y la mente podrían no estar de acuerdo, y eso generará tensión.

Tres signos, en particular, sentirán con más fuerza este impacto: el astro nocturno funcionará como un espejo que muestra lo que necesitan aceptar para poder avanzar. Ya sea un final, un cambio de dinámica o la comprensión de que no todo está bajo su control, la clave estará en rendirse sin resignarse.

signos, llorar
Según la posición de los astros, estos son los tres signos del zodiaco que más lloran.

Según la posición de los astros, estos son los tres signos del zodiaco que más lloran.

Los tres signos más golpeados emocionalmente

Virgo

La oposición directa de la Luna en Piscis a tu Sol remueve emociones ocultas y te obliga a confrontar aquello que estabas evitando. Puede que tengas que cerrar una etapa sentimental o poner límites claros en una relación.

Sagitario

La cuadratura de la Luna en Piscis con tu signo genera tensión entre lo que querés y lo que te pide el corazón. El deseo de libertad choca con necesidades afectivas, y eso puede derivar en discusiones o replanteos.

Géminis

La Luna en Piscis activa tu zona más alta de la carta, iluminando temas de imagen pública y relaciones. Puede que te sientas más vulnerable y que cuestiones si la persona que está a tu lado realmente acompaña tu camino.

