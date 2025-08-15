15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 16 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El Reiki se basa en la canalización de energía universal para promover la armonía y el bienestar físico, mental y emocional. 
Te puede interesar:

Día mundial del Reiki: una jornada de reflexión y sanación para millones de personas

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Abundantes novedades en el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Buena suerte en los asuntos económicos. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Abra su corazón a quien le ofrece su cariño. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. No defraude a ese superior que apostó por usted. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Su economía mejora, pero vaya despacio. Día de abundante actividad laboral. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto

Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo.

Luna Nueva en Virgo grado 0: el reinicio que puede desordenarte la vida antes de ordenarla

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Esta semana el cielo ofrece un espectáculo único: Venus y Júpiter en conjunción en Cáncer generando amores apasionados.

Cuidado: esta conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer puede desatar amores intensos y gastos descontrolados

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto

El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños.

Saturno y Neptuno en Aries: el golpe de realidad que todos los signos sentirán

Rating Cero

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

La mediática se sorprendió por la decisión de su amigo de bloquearlas de sus redes sociales.

Wanda Nara cruzó a L-Gante: "No me hago cargo de lo que hagan los demás"

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

últimas noticias

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Hace 10 minutos
play

Asesinato en Villa Luzuriaga: el dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez

Hace 1 hora
La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

Hace 1 hora
play
El delantero de 32 años volvió a jugar en el Galatasaray de Turquía.

Icardi volvió a jugar en el Galatasaray y metió un gol: el romántico posteo de la China Suárez

Hace 1 hora
La mediática se sorprendió por la decisión de su amigo de bloquearlas de sus redes sociales.

Wanda Nara cruzó a L-Gante: "No me hago cargo de lo que hagan los demás"

Hace 1 hora