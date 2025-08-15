Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 16 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Día mundial del Reiki: una jornada de reflexión y sanación para millones de personas

(21 de marzo al 20 de abril)

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

(21 de abril al 21 de mayo)

Abundantes novedades en el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Buena suerte en los asuntos económicos. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Abra su corazón a quien le ofrece su cariño. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. No defraude a ese superior que apostó por usted. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Su economía mejora, pero vaya despacio. Día de abundante actividad laboral. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan