Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

El grupo islamista Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días presentada por los mediadores, Qatar y Egipto, que además incluye un intercambio de prisioneros. No obstante, Israel todavía debe responder a la proposición.

En un comunicado citado por el diario palestino Filastín, el grupo islamista confirmó que aprobó la propuesta de Qatar y Egipto sobre la Franja de Gaza, donde ya se registraron más de 62 mil muertos por los ataques: "Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes".

Por su parte, el vocero del Gobierno de El Cairo, Diaa Rashwan, advirtió que ahora "la pelota está del lado de Israel". También señaló que Estados Unidos tuvo un rol importante debido a que la propuesta fue basada en la postura de ese país.

En este marco, según consignó la agencia EFE, una fuente egipcia detalló que Hamás accedió a "congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla".

La respuesta del grupo islamista se produjo después de que cientos de miles de ciudadanos marcharan en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás. Tras 22 meses de conflicto, sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu pesa una creciente presión para ponerle fin al conflicto y en la que una ONU advierte que más de 2 millones de palestinos corren riesgo de sufrir "hambre generalizada".

En la convocatoria, los ciudadanos desplegaron pancartas y fotos de los cautivos, exigiendo al Ejecutivo avanzar en su liberación. En esa línea, AFP citó a Shahar Mor Zahiro, familiar de un rehén fallecido, quien advirtió: “Terminaremos con un mensaje directo al primer ministro Benjamin Netanyahu: si usted invade partes de Gaza y los rehenes son asesinados, lo perseguiremos a usted en las plazas de los pueblos, en los mitines electorales, todo el tiempo y en todo lugar”.