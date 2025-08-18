18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días

Fue presentada por Qatar y Egipto e incluye un intercambio de prisioneros. Israel todavía debe responder a la iniciativa.

Por
Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

EFE

El grupo islamista Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días presentada por los mediadores, Qatar y Egipto, que además incluye un intercambio de prisioneros. No obstante, Israel todavía debe responder a la proposición.

Los ciudadanos isrealí exigen el fin de la guerra
Te puede interesar:

Multitudinaria marcha en Tel Aviv contra Netanyahu para exigir la liberación de rehenes en Gaza

En un comunicado citado por el diario palestino Filastín, el grupo islamista confirmó que aprobó la propuesta de Qatar y Egipto sobre la Franja de Gaza, donde ya se registraron más de 62 mil muertos por los ataques: "Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes".

Por su parte, el vocero del Gobierno de El Cairo, Diaa Rashwan, advirtió que ahora "la pelota está del lado de Israel". También señaló que Estados Unidos tuvo un rol importante debido a que la propuesta fue basada en la postura de ese país.

Franja de Gaza Defensa Civil
Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

En este marco, según consignó la agencia EFE, una fuente egipcia detalló que Hamás accedió a "congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla".

La respuesta del grupo islamista se produjo después de que cientos de miles de ciudadanos marcharan en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás. Tras 22 meses de conflicto, sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu pesa una creciente presión para ponerle fin al conflicto y en la que una ONU advierte que más de 2 millones de palestinos corren riesgo de sufrir "hambre generalizada".

En la convocatoria, los ciudadanos desplegaron pancartas y fotos de los cautivos, exigiendo al Ejecutivo avanzar en su liberación. En esa línea, AFP citó a Shahar Mor Zahiro, familiar de un rehén fallecido, quien advirtió: “Terminaremos con un mensaje directo al primer ministro Benjamin Netanyahu: si usted invade partes de Gaza y los rehenes son asesinados, lo perseguiremos a usted en las plazas de los pueblos, en los mitines electorales, todo el tiempo y en todo lugar”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuáles son aquellos plásticos que sí se pueden reciclar?

Cuáles son todos los plásticos que podés reciclar y cuáles debés evitar

Netanyahu recibió una invitación formal del gobierno de Milei.

Piden que Benjamin Netanyahu sea detenido por genocidio si visita Argentina

Los periodistas fueron despedidos por vecinos, familiares y amigos.

Con condenas a Israel, se realizó el funeral de los periodistas asesinados en Gaza

Al Jazeera denunció que el ejército de Israel mató a cinco periodistas de su equipo.

El ejército de Israel mata a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y acusa a uno de ellos de terrorista

Netanyahu lanzó la ofensiva final de Israel en Gaza: Es la mejor forma de terminar la guerra

Netanyahu lanzó la ofensiva final de Israel en Gaza: "Es la mejor forma de terminar la guerra"

Los activistas protestaron contra el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Activistas interrumpieron Gran Hermano Israel para protestar contra la guerra en Gaza

Rating Cero

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video.

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi se separó de su novio y reavivó la polémica

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

últimas noticias

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días

Hace 10 minutos
play
En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT.

En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT

Hace 11 minutos
Piden la quiebra de San Lorenzo: el fondo suizo exige u$s5,3 millones .

Piden la quiebra de San Lorenzo: un fondo suizo exige el pago de u$s5,3 millones

Hace 17 minutos
Diego Santilli y Cristian Ritondo integraron el encuentro.

El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

Hace 29 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 19 de agosto

Hace 1 hora