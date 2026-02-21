Luna en Aries: el fin de semana donde se activan los deseos y estos signos sentirán el impacto más fuerte Tras el eclipse solar en Acuario y con el Sol en Piscis, la energía impulsa a algunos perfiles astrales a enfrentar cambios y una fuerte inyección de confianza para ir por sus deseos. Por + Seguir en







Luna en Aries: se trata de un fin de semana donde se activan los deseos

La Luna en Aries marca un fin de semana de impulso, deseos y decisiones rápidas para algunos signos.

La energía se siente más intensa tras el reciente eclipse solar en Acuario, que dejó movimientos internos y cambios en marcha.

El Sol en Piscis aporta sensibilidad e intuición, pero Neptuno en Aries empuja a convertir los sueños en acción concreta.

Es un clima ideal para iniciar proyectos, animarse a conversaciones pendientes y salir de la duda.

Aries vive la activación más fuerte: necesidad de afirmarse, decidir y avanzar sin postergaciones. Luna en Aries: se trata de un fin de semana donde se activan los deseos al estar hablando de un tránsito que activa coraje, impulso y ganas de acción inmediata; estos signos sentirán el impacto más fuerte.

Después del reciente eclipse de Sol en Acuario —que movió ideas, vínculos y decisiones colectivas— las energías siguen intensas. Y ahora el clima cambia: menos teoría, más acción. Además, el Sol ya transita por Piscis, signo sensible e intuitivo que responde a Neptuno, actualmente en Aries. ¿Qué significa esto? Que los sueños piden valentía. La inspiración no quiere quedarse en fantasía: necesita movimiento.

El astro nocturno ariano no espera. Invita a actuar, iniciar, cortar con la duda y avanzar. Puede traer impaciencia, pero también una claridad emocional directa: “lo quiero, voy por eso”. Venimos de un eclipse que abrió procesos internos y colectivos. Ahora el cielo propone dar el primer paso concreto. No hace falta tener todo resuelto: hace falta empezar.