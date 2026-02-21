21 de febrero de 2026 Inicio
Luna en Aries: el fin de semana donde se activan los deseos y estos signos sentirán el impacto más fuerte

Tras el eclipse solar en Acuario y con el Sol en Piscis, la energía impulsa a algunos perfiles astrales a enfrentar cambios y una fuerte inyección de confianza para ir por sus deseos.

  • La Luna en Aries marca un fin de semana de impulso, deseos y decisiones rápidas para algunos signos.
  • La energía se siente más intensa tras el reciente eclipse solar en Acuario, que dejó movimientos internos y cambios en marcha.
  • El Sol en Piscis aporta sensibilidad e intuición, pero Neptuno en Aries empuja a convertir los sueños en acción concreta.
  • Es un clima ideal para iniciar proyectos, animarse a conversaciones pendientes y salir de la duda.
  • Aries vive la activación más fuerte: necesidad de afirmarse, decidir y avanzar sin postergaciones.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Después del reciente eclipse de Sol en Acuario —que movió ideas, vínculos y decisiones colectivas— las energías siguen intensas. Y ahora el clima cambia: menos teoría, más acción. Además, el Sol ya transita por Piscis, signo sensible e intuitivo que responde a Neptuno, actualmente en Aries. ¿Qué significa esto? Que los sueños piden valentía. La inspiración no quiere quedarse en fantasía: necesita movimiento.

El astro nocturno ariano no espera. Invita a actuar, iniciar, cortar con la duda y avanzar. Puede traer impaciencia, pero también una claridad emocional directa: “lo quiero, voy por eso”. Venimos de un eclipse que abrió procesos internos y colectivos. Ahora el cielo propone dar el primer paso concreto. No hace falta tener todo resuelto: hace falta empezar.

Los signos que sentirán el impacto más fuerte con la Luna en Aries

  • Este tránsito beneficia especialmente a los signos de fuego y aire, que sienten el llamado a moverse sin tanto análisis:
  • Aries: protagonista absoluto del fin de semana. Energía, iniciativa y magnetismo personal. Ideal para tomar decisiones postergadas.
  • Leo: se enciende la pasión y la confianza. Buen momento para mostrarse, expresar deseos y animarse a algo nuevo.
  • Sagitario: impulso aventurero. Ganas de viajar, planificar cambios o iniciar proyectos que impliquen expansión.
  • Géminis y Acuario: reciben el fuego como chispa mental. Ideas que estaban gestándose desde el eclipse ahora buscan acción.

Sol en Piscis, Neptuno en Aries: soñar con coraje

El Sol en Piscis aporta sensibilidad y conexión espiritual. Pero con Neptuno en Aries, los sueños no son pasivos: necesitan dirección. Es un combo potente entre intuición y valentía. El mensaje del cielo es claro: lo que intuís, hacelo. Lo que sentís, accioná. Las energías están movidas, sí. Pero no para desbordarse, sino para impulsarte.

