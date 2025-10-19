19 de octubre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, lunes 20 de octubre

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 20 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Día de gran actividad laboral. Bien de salud, pero con poca vitalidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente no derrochar o se arrepentirá. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Haga dieta de forma controlada.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Su claridad mental es muy útil en el trabajo. Puede que esté incubando un virus.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Poca disposición para el amor. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. Hará transacciones con importantes beneficios. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Rebaje la tensión de la región cervical.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. No sea confiado, pueden estafarle. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Necesita cuidarse un poco más.

