Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día

Los tránsitos astrológicos ofrecen una jornada de introspección, recompensas por la perseverancia y oportunidades para sanar y conectar emocionalmente. A continuación, se detallan los aspectos más destacados.

Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día con una energía de transición poderosa.



Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día con una energía de transición poderosa, ya que la Luna avanza desde Escorpio hacia Sagitario, moviendo el clima emocional de lo profundo e intenso hacia lo expansivo y visionario.

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.
Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

En lo colectivo, estos tránsitos muestran tensiones pero también oportunidades de crecimiento. La oposición Luna–Júpiter puede sentirse en debates sociales, exageraciones mediáticas o luchas por recursos. Sin embargo, los trígonos de Venus y Saturno sostienen un piso de estabilidad y recuerdan que con paciencia y estrategia, es posible avanzar hacia consensos.

En conclusión, la jornada se divide en dos mitades claras: la primera, más introspectiva, invita a la transformación y al orden emocional; la segunda, más expansiva, propone confianza y apertura. El consejo astral es no dejarse llevar por los extremos, encontrar el punto medio entre lo que sentimos y lo que podemos construir, y aprovechar el ingreso lunar a Sagitario para recuperar entusiasmo y esperanza.

Astrologia

Los astros se mueven y revolucionan el día

Durante la mañana, las emociones pueden sentirse más densas, con tendencia a la introspección y a querer comprender lo oculto. Sin embargo, hacia la tarde la vibra cambia con más optimismo y ganas de mirar hacia adelante.

Uno de los aspectos más fuertes del día es la Luna en Escorpio en trígono con Saturno en Piscis, que aporta estabilidad emocional y capacidad de construir desde la madurez. Es un buen momento para ordenar compromisos, poner límites sanos y apoyarse en estructuras que den seguridad. Las decisiones tomadas hoy, si se hacen con calma, tendrán un efecto duradero.

También se activa una oposición de la Luna con Júpiter en Tauro, lo que puede generar excesos o la sensación de querer más de lo que realmente podemos abarcar. En paralelo, el trígono de Venus en Virgo con Plutón en Capricornio abre la puerta a relaciones más profundas. Es un tránsito ideal para conversaciones honestas, cerrar ciclos tóxicos y darle espacio a vínculos que realmente nutren.

El Sol en Libra sigue marcando la temporada del equilibrio y la justicia. Hoy recibe la influencia de Neptuno y de los planetas sociales, lo que activa la necesidad de encontrar armonía en medio de cierta confusión. La tarde trae un cambio energético clave: a las 13:08 en Argentina, la Luna ingresa en Sagitario. Con esto, la intensidad de Escorpio da paso a una vibra más abierta, aventurera y filosófica. Es un buen momento para planear viajes, expandir proyectos y conectar con una visión más amplia de la vida. La sensación general es de alivio y confianza.



Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año



Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es



¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción



El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"



Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA



Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa



Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

