Mercurio retrógrado en Escorpio: los mensajes y las conversaciones que podrían cambiarlo todo para cada signo

El planeta de la comunicación comenzó a retrogradar el 24 de octubre de 2026 abriendo una etapa de revisión en la forma de expresar ideas, interpretar palabras y afrontar intercambios cotidianos.

Mercurio retrógrado comenzará en Escorpio el 24 de octubre de 2026 y pondrá el foco en la comunicación y los vínculos.

Mercurio retrógrado en Escorpio: el 24 de octubre de 2026, el planeta expresivo comenzó su movimiento retrógrado poniendo el foco en la comunicación. Qué significa este tránsito astrológico y cuáles son los los mensajes y las conversaciones que podrían cambiarlo todo para cada signo.

En astrología, Mercurio representa la comunicación, los mensajes, las ideas y los intercambios cotidianos, mientras que Escorpio se vincula con la profundidad emocional, la intimidad, los secretos y aquello que permanece oculto.

La combinación de estas energías puede poner sobre la mesa charlas que quedaron inconclusas, palabras que no se dijeron a tiempo o situaciones que necesitan una nueva mirada. También puede ser un período para prestar más atención a lo que se dice, a lo que se calla y a las interpretaciones que hacemos de los mensajes ajenos.

Aries : la comunicación puede enfocarse en la confianza, la intimidad y los temas que suelen quedar fuera de las conversaciones cotidianas. Será un momento para revisar qué se comparte con los demás y qué necesita hablarse con mayor honestidad.

Tauro : los vínculos cercanos y las relaciones de pareja pueden convertirse en protagonistas. Una charla pendiente podría ayudar a revisar acuerdos, expectativas y maneras de entenderse, siempre que exista disposición para escuchar.

Géminis: la rutina, las responsabilidades y la organización diaria pedirán mayor atención. Revisar mensajes laborales, horarios y compromisos puede ayudar a evitar confusiones y a ordenar asuntos que quedaron a mitad de camino.

Cáncer: las palabras pueden adquirir una intensidad especial en los romances, los vínculos afectivos y los proyectos creativos. Será una oportunidad para expresar sentimientos con mayor claridad y repensar qué lugar ocupan el deseo y la diversión.

Leo: las conversaciones familiares y los asuntos domésticos podrían requerir una segunda mirada. Hablar sobre situaciones del pasado puede ayudar a comprender ciertas dinámicas y a encontrar nuevas formas de comunicarse en el entorno íntimo.

Virgo: este tránsito invita a revisar la manera de transmitir ideas, interpretar mensajes y organizar la información cotidiana. Antes de sacar conclusiones, convendrá comprobar los datos y preguntar cuando algo no quede claro.

Libra: el dinero, los valores personales y los acuerdos materiales pueden ocupar el centro de las conversaciones. Revisar presupuestos, compras y compromisos económicos permitirá tomar decisiones con mayor perspectiva.

Escorpio: con Mercurio retrógrado en su signo, la revisión puede ser especialmente personal. Las palabras, las ideas y la forma de presentarse ante los demás podrían cambiar a medida que aparezcan nuevas preguntas sobre lo que realmente se quiere comunicar.

Sagitario: el silencio y la introspección pueden cobrar importancia. Algunas respuestas quizá no lleguen de inmediato, por lo que será útil revisar pensamientos, conversaciones pasadas y asuntos que todavía generan dudas antes de expresarlos.

Capricornio: las amistades, los grupos y los proyectos compartidos pueden necesitar una conversación aclaratoria. Retomar una idea o revisar un acuerdo permitirá evaluar si todos están entendiendo los objetivos de la misma manera.

Acuario: la comunicación profesional y las conversaciones relacionadas con objetivos a largo plazo podrían atravesar una etapa de revisión. Repasar propuestas, mensajes y decisiones laborales ayudará a detectar detalles que antes habían pasado inadvertidos.

Piscis: las creencias, los estudios y los proyectos vinculados con viajes o nuevas experiencias pueden despertar preguntas. Será un buen momento para revisar información, reconsiderar planes y escuchar perspectivas diferentes antes de tomar una decisión.