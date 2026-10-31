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Horóscopo de hoy, domingo 1 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 1 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre de 2026 estará asociada con nuevos comienzos y procesos de transformación emocional.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El amor será placentero. Sea cuidadoso con sus inversiones. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Últimamente ha tenido muchos gastos, revise sus cuentas. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Coma mejor e intente dormir más.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Con organización, la producción será mayor. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Vigile las molestias musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las presiones familiares ocasionarán una crisis de pareja. Buen día para iniciar una política de ahorro más coherente. Un proyecto laboral comprometido le tendrá muy ocupado. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Es importante que no confunda los sentimientos. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Duerma más horas, lo necesita.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Magnífico momento para el amor. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

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