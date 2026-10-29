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Horóscopo de hoy, viernes 30 de octubre

Conoce lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 30 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.
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Horóscopo de hoy, jueves 29 de octubre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy te conviene aceptar la mano que te tienden, no todo lo podés hacer solo. En salud, cuidá el equilibrio y no te vayas a los extremos. En cuanto a tu enconomía, hoy se mantiene estable, sin grandes sorpresas. En el amor, pinta buena vibra: dejate llevar por los planes compartidos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se te pueden trabar algunos cobros o ganancias, paciencia. En salud, mantenete firme y sin excesos. El dinero anda flojo, mejor no arriesgar. En el amor, cuidado con la severidad, conviene bajar un cambio y escuchar más.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy podés estar medio testarudo y eso te juega en contra. En la salud, cuidá tu energía y no te desgastes. El dinero se ve limitado, mejor no improvisar. En el amor, evitá la impaciencia: no todo se resuelve ya.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy tenés fuerza extra, pero cuidado con la ansiedad. Necesitás calma, tratá de crear espacios de relajación. El dinero fluye moderado, sin grandes altibajos. En el amor, la constancia suma, no dejes que la desorganización te complique.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tu carácter puede chocar si te apurás demasiado. Hoy estás a pleno con la energía al máximo y te acompaña la salud. El cuanto a tus finanzas, tendrás oportunidades interesantes. En el amor, la impulsividad puede complicar: buscá más calma.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El pesimismo te puede jugar una mala pasada. En salud, cuidate porque podés sentirte bajo de presión. El dinero no acompaña, mejor no arriesgar. En el amor, evitá discusiones eternas, no vale perder vínculos por orgullo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy brillás en reuniones y reencuentros. En salud, buena energía para encarar el día. El dinero se ve sólido, con chances de crecer. En el amor, todo fluye: alianzas y afinidades que te hacen bien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En general hoy podés sentir pérdidas o tensiones. En salud, mantener el equilibrio es la clave del día. El dinero se sostiene, aunque sin grandes avances. En el amor, ojo con la radicalidad: escuchá más y discutí menos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La indecisión puede hacerte perder oportunidades. Cuidá la ansiedad antes de colapsar. El dinero se mantiene en nivel medio. En el amor, las dudas complican: buscá claridad.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El trabajo puede traer retrasos y ansiedad. En salud, cuidá tu mente y tu descanso. El dinero anda justo, mejor no gastar de más. En el amor, apoyate en quienes te quieren: ahí está tu sostén.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No te dejes llevar por comentaros ni indecisiones. Hoy mantené la calma para que los problemas no afecten tu salud. El dinero está flojo, mejor esperar. En el amor, hay altibajos, pero con ánimo podés remontar.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy especial cuidado con la avaricia y los celos. En salud, estás fuerte y con energía. El dinero se ve inestable, ojo con engaños y chantajes. En el amor, compartí más y abrí el corazón.

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