Eclipse lunar en Piscis: qué puede pasarle a cada signo del zodíaco

El fenómeno astronómico llegará con una fuerte carga emocional y será un momento clave para revisar decisiones, vínculos y situaciones que necesitan un cambio.

El eclipse lunar en Piscis marcará un momento de cambios, cierres y nuevas decisiones para los 12 signos del zodíaco.

Eclipse lunar en Piscis: el suceso celestial del 28 de agosto de 2026 marcará uno de los momentos astrológicos más importantes del mes. Este fenómeno puede traer cierres, especialmente en aquellas situaciones que ya venían atravesando un proceso de transformación. qué puede pasarle a cada signo del zodíaco.

La Luna llena pisciana pone el foco en la sensibilidad, la intuición y el mundo emocional. Al mismo tiempo, puede impulsar la necesidad de dejar atrás vínculos, hábitos o situaciones que ya cumplieron un ciclo.

Su influencia no será igual para todos. Dependiendo del signo, el movimiento puede sentirse con mayor intensidad en el amor, el trabajo, el dinero, la familia o los proyectos personales. El efecto puede sentirse durante las semanas posteriores, especialmente en aquellos temas que ya venían mostrando señales de cambio.

Para Aries, la energía se dirige hacia el mundo interno y emocional. Pueden aparecer sentimientos que habían quedado en segundo plano y situaciones del pasado que necesitan una resolución. Será un período favorable para descansar, bajar el ritmo y cerrar procesos que estaban generando desgaste.

Tauro

Los taurinos sentirán el movimiento principalmente en sus amistades y proyectos colectivos. Algunas relaciones pueden cambiar de dinámica o llegar a una instancia de definición. También puede ser un momento para revisar qué personas y objetivos realmente forman parte del futuro que quieren construir.

Géminis

La influencia se concentra sobre la vida profesional y la imagen pública. Puede aparecer el cierre de una etapa laboral o una decisión relacionada con el rumbo que desean tomar.

Algunas situaciones que permanecían indefinidas podrían finalmente mostrar con mayor claridad hacia dónde avanzar.

Cáncer

Para Cáncer, el movimiento estará relacionado con viajes, estudios, creencias y proyectos a largo plazo. Una experiencia puede modificar su manera de entender una situación y abrir la puerta a nuevas perspectivas. También pueden surgir ganas de salir de la rutina y ampliar horizontes.

Leo

Los leoninos tendrán el foco puesto en los recursos compartidos, la intimidad y los vínculos profundos. Pueden aparecer conversaciones pendientes relacionadas con dinero o relaciones personales. La clave estará en ordenar aquello que se comparte con otras personas y soltar viejas cargas emocionales.

Virgo

El eclipse tendrá una incidencia especial sobre parejas y vínculos importantes. Algunas relaciones pueden profundizarse, mientras que otras podrían atravesar una instancia de definición. Será importante observar qué necesita cada vínculo para continuar creciendo y qué situaciones ya no tienen lugar en el presente.

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Libra

Para Libra, el movimiento estará relacionado con trabajo, rutinas y hábitos cotidianos. Puede ser el momento indicado para reorganizar horarios, responsabilidades y formas de manejar el día a día. También puede surgir la necesidad de poner límites a situaciones que generan agotamiento.

Escorpio

Los escorpianos sentirán la energía en el área de romances, creatividad, proyectos personales y disfrute. Algo que venían desarrollando puede llegar a una instancia de culminación. También será un período interesante para recuperar una actividad que les permita expresarse con mayor libertad.

Sagitario

El foco estará en hogar, familia y vida privada. Pueden producirse cambios relacionados con la convivencia, una mudanza o una situación familiar que necesita resolución. Más que buscar respuestas afuera, este período invita a revisar qué necesitan para sentirse realmente cómodos y contenidos.

Capricornio

Para Capricornio, el movimiento atraviesa la comunicación y el entorno cercano. Pueden aparecer conversaciones importantes, noticias o decisiones relacionadas con estudios, trámites, hermanos o personas cercanas. Una información podría ayudar a cerrar una situación que permanecía pendiente.

Acuario

Los acuarianos deberán prestar atención a dinero, recursos personales y autoestima. El momento puede servir para revisar gastos, prioridades y proyectos económicos. También invita a reconocer los propios talentos y encontrar nuevas maneras de aprovecharlos.

Piscis

Piscis será uno de los signos que sentirá con mayor intensidad esta lunación. El movimiento puede representar un punto de inflexión personal, con necesidad de cerrar una etapa y redefinir prioridades.