11 de octubre de 2026 Inicio
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Este signo del zodíaco necesitará limpiar sus energías en octubre 2026 según Mhoni Vidente

La astróloga anticipó un período con movimientos importantes, en el que será clave cerrar algunas etapas y aprovechar lo que viene.

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Según Mhoni Vidente

Según Mhoni Vidente, este es el signo del zodíaco que necesitará limpiar sus energías en octubre 2026.

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  • Un signo deberá renovar sus energías y dejar atrás situaciones del pasado.
  • El período traerá oportunidades de crecimiento en distintos ámbitos.
  • Algunos signos deberán prestar especial atención a sus vínculos.
  • El dinero y las nuevas oportunidades también serán protagonistas.

Octubre llega con algunos movimientos que, según la mirada de Mhoni Vidente, pueden llevar a ciertos signos a revisar cómo vienen atravesando sus días. En su horóscopo del 4 al 11 de octubre de 2026, la astróloga señaló especialmente a Libra, que deberá prestar atención a sus energías durante este período.

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Además de esa recomendación, el signo tendrá algunas situaciones favorables para aprovechar durante las próximas semanas. De acuerdo con la especialista, Libra podrá resolver asuntos que tenía pendientes, asumir un mayor protagonismo y recibir un ingreso extra, aunque deberá mantenerse alejado de discusiones y conflictos innecesarios.

Mhoni Vidente señaló especialmente a Libra para esta nueva etapa.

Mhoni Vidente señaló especialmente a Libra para esta nueva etapa.

Qué signos necesitarán limpiar sus energías según Mhoni Vidente

Aries

Para Aries se acerca una etapa de avances, éxitos y nuevas oportunidades. Será importante dejar atrás situaciones del pasado y perdonarse por errores cometidos. En el amor, las parejas seguirán estables, mientras que los solteros deberán sanar algunas heridas antes de volver a abrirse.

Tauro

Tauro tendrá días favorables para avanzar hacia sus objetivos y destacarse en distintos ámbitos. Entre las principales novedades aparece la posibilidad de un nuevo trabajo, aunque también podría recibir una invitación para realizar un viaje y salir de la rutina.

Géminis

Géminis deberá aprovechar este momento para pensar qué quiere de cara al futuro y evitar ponerse obstáculos. Hay posibilidades de éxito y estabilidad, siempre que logre dejar de lado los pensamientos negativos y confíe más en sus propias capacidades.

Cáncer

Cáncer tendrá que dejar atrás los dramas y animarse a tomar la iniciativa. También podrían aparecer algunas traiciones o revelaciones dentro de su círculo cercano, situaciones que le permitirán conocer mejor a quienes lo rodean y ver ciertas cosas con mayor claridad.

Leo

Leo contará con una energía intensa que podrá aprovechar para avanzar hacia sus objetivos. Será un buen momento para reconocer su propia fortaleza y confiar en ella. Además, se acercan cambios positivos y una etapa marcada por la buena suerte.

Virgo

Virgo tendrá un papel importante dentro de su entorno y atravesará una etapa de crecimiento. En el ámbito laboral podrían aparecer reuniones y nuevas oportunidades para demostrar su capacidad. También será un buen momento para administrar, tomar decisiones y hacer negocios.

Estas son las recomendaciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodíaco.

Estas son las recomendaciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodíaco.

Escorpio

Escorpio comienza una etapa de construcción en la que podrían llegar recompensas por el esfuerzo realizado. Ese premio o reconocimiento que venía esperando estaría más cerca, acompañado por una energía positiva que favorecerá sus próximos pasos.

Sagitario

Sagitario enfrentará algunos momentos exigentes, pero tendrá la capacidad para resolver las situaciones que aparezcan. En cuanto a los vínculos, deberá tener presente que el amor y la amistad no pueden medirse ni sostenerse a través de cuestiones materiales.

Capricornio

Capricornio atraviesa una etapa de maduración y crecimiento que le exigirá tomar decisiones con valentía. También será necesario revisar sus vínculos y alejarse de aquellas personas que no aportan nada positivo para poder avanzar con mayor tranquilidad.

Acuario

Acuario entra en una etapa de recuperación después de dejar atrás situaciones negativas. La recomendación es mirar hacia adelante y confiar en lo que viene, especialmente porque podría acercarse ese acontecimiento que esperaba desde hace tiempo. El ejercicio también aparece como un aliado para este momento.

Piscis

Piscis tendrá buenas energías a su favor y deberá aprovecharlas para seguir avanzando sin detenerse. Una recompensa económica podría llegar durante este período, aunque será importante controlar los celos, mantener la discreción y evitar exponer demasiado sus asuntos personales.

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