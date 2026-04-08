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Horóscopo de hoy, jueves 9 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 9 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No se deje persuadir para realizar una inversión. En el trabajo, todo marcha a la perfección. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Practique alguna actividad.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Busque la manera de pasar más tiempo junto a su pareja. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Cambiará de humor de un momento a otro.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No aceptará de buen grado las críticas de sus seres queridos. Va a tener muchos gastos pero su economía no sufrirá. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Añorará tiempos pasados en el amor. Los problemas económicos le amargarán el día. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Sería saludable un fin de semana casero.

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