24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 25 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 25 de noviembre.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 25 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 24 de noviembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. No tendrá más remedio que soportar un gasto imprevisto. Logrará un compromiso con sus compañeros de trabajo. El ajetreo diario le provoca hiperactividad, descanse más.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Las posturas que adopta en el trabajo no son buenas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si no quiere malas caras, modere su lengua. Etapa de mayor estabilidad económica. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Su organismo necesita descansar más.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Excelente momento para realizar operaciones bursátiles. Mucha prudencia para evitar discusiones en el trabajo. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Revise nuevamente sus proyectos laborales. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Le vendría bien independizarse laboralmente. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se puede dar un fructífero encuentro amoroso. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Hay cursos interesantes para su desarrollo profesional. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Cuidado con los cambios de temperatura.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Día de tensión por asuntos de dinero. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Excelentes condiciones físicas y mentales.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Los negocios pueden ser adversos para usted. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Acusará los cambios bruscos de temperatura

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Practique deporte, reactivará su circulación.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Económicamente, la suerte le sonríe. Manifieste mayor interés en su actividad laboral. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 23 de noviembre

¿Cuáles son los signos que terminan el año reconectando con su propósito?

Los signos que terminan el año reconectando con su propósito

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 22 de noviembre

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy se perfecciona la Luna Nueva escorpiana en el grado 28 del signo.

Horóscopo por signo para la Luna Nueva en Escorpio de hoy

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre

Rating Cero

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Damián Betular / Sofi Martínez

Tensión en "MasterChef Celebrity": el picante cruce que tuvieron Sofi Martínez y Damián Betular

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

últimas noticias

play
Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Hace 7 minutos
La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

Hace 20 minutos
La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma

Hace 25 minutos
La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

Hace 44 minutos
La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Hace 46 minutos