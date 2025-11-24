Horóscopo de hoy, martes 25 de noviembre.

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 25 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. No tendrá más remedio que soportar un gasto imprevisto. Logrará un compromiso con sus compañeros de trabajo. El ajetreo diario le provoca hiperactividad, descanse más.

(21 de abril al 21 de mayo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Las posturas que adopta en el trabajo no son buenas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si no quiere malas caras, modere su lengua. Etapa de mayor estabilidad económica. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Su organismo necesita descansar más.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Excelente momento para realizar operaciones bursátiles. Mucha prudencia para evitar discusiones en el trabajo. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Revise nuevamente sus proyectos laborales. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Le vendría bien independizarse laboralmente. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se puede dar un fructífero encuentro amoroso. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Hay cursos interesantes para su desarrollo profesional. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Cuidado con los cambios de temperatura.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Día de tensión por asuntos de dinero. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Excelentes condiciones físicas y mentales.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Los negocios pueden ser adversos para usted. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Acusará los cambios bruscos de temperatura

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Practique deporte, reactivará su circulación.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Económicamente, la suerte le sonríe. Manifieste mayor interés en su actividad laboral. Cuide esa afonía y no hable demasiado.