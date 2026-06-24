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Horóscopo de hoy, jueves 25 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 25 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Romántico y detallista con su pareja. Su economía no está en el mejor momento. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Muy a tiempo la visita al oculista.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Su capacidad para el trabajo rozará límites insospechados. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Casi con seguridad, tendrá una gran aventura amorosa. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Procure concentrarse totalmente en su trabajo. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

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