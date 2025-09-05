5 de septiembre de 2025 Inicio
Fin de semana con la Luna en Acuario: ¿qué signos sentirán la rebeldía en el aire?

El cielo sacude el fin de semana con ganas de rebeldía y cambios inesperados: algunos sentirán el impulso de romper reglas y otros enfrentarán tensiones que los obligarán a soltar lo que ya no va.

Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco más rebeldes.

Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco más rebeldes.

Fin de semana con la Luna en Acuario: el cielo se prepara para un sacudón. El astro transita por el signo del aguatero durante el fin de semana del 4, 5 y 6 de septiembre, justo en la antesala del eclipse de Luna Llena en Piscis del 7, ¿qué signos sentirán la rebeldía en el aire?

La astróloga Esperanza Gracia habla sobre el poder de los eclipses: misterio, superstición y transformación.
Esperanza Gracia y el poder de los eclipses: misterio, superstición y transformación

No es un detalle menor: Acuario, signo de aire y del espíritu rebelde por naturaleza, despierta en todos una necesidad de cambio, libertad y cuestionamiento a las estructuras.

La propuesta del cosmos es clara: animarse a la novedad, aunque duela desprenderse de lo conocido. Y con el eclipse lunar a la vuelta de la esquina, estos días funcionan como un ensayo general: lo que se tambalea ahora puede terminar de definirse en los próximos días. En la antesala del satélite lunar eclipsado, la invitación es clara: observar qué vínculos, compromisos o estructuras ya no resuenan y cuáles sí queremos mantener. La Luna acuariana no pide permiso, viene a recordarnos que el cambio es inevitable y que la libertad empieza cuando dejamos de mirar hacia afuera y escuchamos nuestra propia voz.

Luna llena acuario

¿Qué signos sentirán la rebeldía en el aire con la Luna en Acuario?

Los signos más sensibles a este tránsito serán los de aire y fuego. Acuario, Géminis y Libra sentirán un llamado potente a romper rutinas, abrir ventanas nuevas y soltar reglas que ya no les hacen sentido. El astro regido por Urano despierta en ellos la necesidad de libertad mental, de conversaciones diferentes y de vínculos que no se queden en lo superficial.

En tanto, Aries, Leo y Sagitario pueden vivir un fin de semana atravesado por impulsos, iniciativas inesperadas y hasta discusiones encendidas si alguien intenta frenar su ritmo. Es una energía que empuja a actuar rápido, sin filtro, con la convicción de que hay que moverse ahora o nunca.

Por otro lado, los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y el propio Acuario, estarán en plena tensión interna: lo que parecía estable puede tambalear y la sensación de “querer volar” será más fuerte que nunca. Es probable que sientan incomodidad con lo que los ata, desde compromisos hasta estructuras laborales o afectivas. Pero esa misma incomodidad puede convertirse en motor de cambio si logran darle un cauce creativo en lugar de quedarse en la frustración.

