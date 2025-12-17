Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 18 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 18 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 20 de abril)
No tome demasiado en serio esa aventurilla. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Vigile las molestias musculares.
(21 de abril al 21 de mayo)
Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar, ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.
(22 de mayo al 20 de junio)
Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.
(21 de junio al 22 de julio)
Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Buen momento para pedir un ascenso. Si lo necesita, cómprese una mascota.
(23 de julio al 22 de agosto)
Ponga romanticismo en su vida. Cuidado con el dinero y con sus propiedades en general. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. El sobrepeso puede ser perjudicial para su salud.
(23 de agosto al 21 de septiembre)
Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Aproveche su buen estado de salud para hacer deporte.
(22 de septiembre al 22 de octubre)
Obtendrá buenos resultados en el amor. Un ingreso extra puede redondear sus cuentas. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Físicamente, se sentirá de primera.
(23 de octubre al 22 de noviembre)
Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. La pereza puede terminar con su salud.
(23 de noviembre al 21 de diciembre)
La cita que espera con impaciencia no será hoy. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. La mente se refresca con un paseo en solitario.
(22 de diciembre al 20 de enero)
Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.
(21 de enero al 18 de febrero)
Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Ha de reducir en lo posible sus gastos. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Procure hacer un poco de ejercicio.
(19 de febrero al 20 de marzo)
A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. En los asuntos económicos todo marcha bien. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.