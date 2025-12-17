17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 18 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La energía mezcla impulso, idealismo y responsabilidad. Nos pide crecer, pero sin autoengañarnos.
Te puede interesar:

Luna Nueva en Sagitario 2025: un portal de expansión y verdad que impacta a todos los signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Vigile las molestias musculares.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar, ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Buen momento para pedir un ascenso. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Ponga romanticismo en su vida. Cuidado con el dinero y con sus propiedades en general. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. El sobrepeso puede ser perjudicial para su salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Aproveche su buen estado de salud para hacer deporte.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Obtendrá buenos resultados en el amor. Un ingreso extra puede redondear sus cuentas. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Físicamente, se sentirá de primera.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. La pereza puede terminar con su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La cita que espera con impaciencia no será hoy. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Ha de reducir en lo posible sus gastos. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Procure hacer un poco de ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. En los asuntos económicos todo marcha bien. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es un momento clave para cerrar ciclos antes de avanzar con mayor libertad emocional.

La Luna en los últimos grados de Escorpio transforma a ciertos signos antes de la Luna Nueva en Sagitario

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de diciembre

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre

play

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 14 de diciembre

Rating Cero

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
play

"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá

La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad.
play

"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad

últimas noticias

El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

Hace 12 minutos
El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

Hace 25 minutos
play
Julio Cordero en el Senado.

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 48 minutos
play

Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

Hace 49 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

Hace 1 hora