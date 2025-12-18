18 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 19 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 19 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Deje esa relación si no le interesa. Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Para inversiones y nuevos negocios dé un paso adelante. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Debe poner más de su parte en su relación sentimental. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. Está gastando más de la cuenta. Los vientos laborales soplan a su favor. Trabaje todo lo que quiera, pero tómese algún descanso.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La familia le dará grandes alegrías. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Los astros miman sus finanzas. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

