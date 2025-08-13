Cuidado: esta conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer puede desatar amores intensos y gastos descontrolados

Esta semana el cielo ofrece un espectáculo único: Venus y Júpiter en conjunción en Cáncer, un evento astrológico que combina deseo, ternura y expansión emocional. Esta alineación planetaria no ocurre todos los días y su energía puede desatar amores intensos y gastos descontrolados.
El transito planetario que se perfeccionó ayer, tiene efecto durante toda la semana, dejando huella tanto en nuestras relaciones como en la forma en que nos valoramos a nosotros mismos.
Cuando Venus —planeta del amor, la belleza y el placer— se une a Júpiter —astro de la abundancia, la expansión y la confianza— en el signo del cangrejo, el disfrute no es solo físico: es profundamente sensorial. Es un escenario para conectar con lo que nos cuida, nos nutre y nos hace sentir en casa. Además, este contacto favorece la seguridad personal y el reconocimiento del amor propio. Bajo esta influencia, no es necesario buscar aprobación externa: la energía invita a soltar la urgencia de complacer y elegir lo que realmente nos hace bien. Incluso un pequeño acto de autocuidado —decir “no” a lo que desgasta o “sí” a lo que llena de alegría— puede convertirse hoy en un gesto de revolución personal. El deseo toma la forma de un abrazo largo, cálido y sincero.
Signos del zodíaco que sentirán más su influencia
Aunque esta energía es para todos, algunos signos pueden experimentar su impacto con mayor intensidad:
Consejos para aprovechar la conjunción Venus–Júpiter
- Dale prioridad a lo que te emociona: dedica tiempo a actividades y personas que nutran tu bienestar emocional.
- Fortalece vínculos que te cuidan: elige relaciones que te brinden seguridad y ternura.
- Escucha tu voz interior: este tránsito favorece el reencuentro contigo mismo, más allá de vínculos externos.
En definitiva, la conjunción de las esferas planetarias habla de una oportunidad para crecer desde la revisión personal e introspección. La mejor decisión de hoy podría ser la más simple: quedarte donde te sientas querido.